Отказался снять с регистрации кандидата в депутаты от КПРФ по иску его соперника суд Бердска
Экстрасенса за 53 преступления на 15 лет в тюрьму отправил суд Новосибирска
40 уголовных дел по обманутым дольщикам возбудили в Новосибирской области
Трагедия: Раздавило ковшом экскаватора рабочего на горном разрезе под Искитимом
В среднем 32 604 рубля в месяц зарабатывают жители Бердска
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
Более 2700 контейнеров установили за счет «мусорной реформы» в Новосибирской области
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Из-за смерти мужчины от рака проверит больницу министр здравоохранения Новосибирской области