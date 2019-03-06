Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.

VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу.

Оплаченное объявление появляется в общем списке объявлений и в специальном выделенном месте.

Правила размещения платных частных объявлений можно прочитать по ссылке.

Подробнее на Курьер. Среда. Бердск