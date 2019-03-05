Замерзает из-за аварии в котельной ТГК-1 треть Бердска
Мировая: Пожизненное содержание и 3,5 млн рублей получила от облбольницы мать впавшего в кому после лечения зуба жителя Бердска
Предпенсионная радость: Не увольняют пожилых работников на предприятиях Бердска
Начнет торговать автомобилями AliExpress в России
Научное подразделение корпорации Huawei базируется в Академгородке
Озверевших коллекторов остановят судебные приставы в Бердске
Ищет виновных в обрушении козырька над входом в элитный ресторан на двух женщин СК Новосибирска
США готов к переговорам с Россией по ДРСМД
Врачи микрорхирургии глаза проверят зрение у детей в Бердске
На текущие нужды россияне впервые потратили больше, чем заработали
Интересно, почему «страдающие» звонками нарушают покой «Курьера», а не диспетчерских служб?
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«Интересно, почему «страдающие» звонками нарушают покой «Курьера», а не диспетчерских служб?»
Возможно, в курьер, ещё почему-то верят, что он хоть каплю поможет, а в диспетчеров, уже никто не верит……
Смысл диспетчерам звонить, что от этого изменится?
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да ладно замерзают, при такой температуре до 15 и за сутки не упадёт! А тут на 3 часа отключили…
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Ещё не включили, а отключили в районе 4- 5 часов дня, учитесь считать, хотя бы до 10
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Это к редакции претензии, написали же, что в 19.00 тепло подали…
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«Ещё не включили, а отключили в районе 4- 5 часов дня, учитесь считать, хотя бы до 10»
В 14ч00 минут, батареи уже были холодными….
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Ну,что,недоброжелатели концессии,затаились,? давайте и дальше в рот заглядывать варягу Шестернину и химзаводской братии,а тем временем коммуналка Бердска движется семимильными шагами в пропасть.
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Хотите заглядывать в рот братии из Кювейта?
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Братии кристаловской
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Иди покрышки жги.
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Давненько не припомню столь отвратительной зимы, в плане всевозможных отключений и порывов! Чем у нас в городе занимается шестернин?! Может скажет кто или пояснит?!…
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Как будто только в Бердске беда с гнилыми трубами,по всей стране сгнили трубы,каждый день сми сообщают о порывах трубопроводов в разных городах России.Хорошо еще,что Шестернин вхож в кабинеты областного правительства,хоть какие-то деньги выделяют на ремонт трубопроводов.
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Куда он вхож-то?! Не смешите мои тапочки! Все, к кому он был вхож, уже давно поменяли дислокацию!
А, так, как «вхож» шестернин, так и любой войдёт, будучи главой!
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Насмехаешься? Подумай тогда с улыбкой до ушей наукой такой тариф и круглый год и ещё плюсом зимой.
2 0
«Хорошо еще,что Шестернин вхож в кабинеты областного правительства,хоть какие-то деньги выделяют на ремонт трубопроводов.»
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит…..
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Как уже надоели все эти варяги! Неужели у нас в городе нет достойных людей?!
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Есть, но они туда не попадут по велению местного Гудвина
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Что за вранье опять? Что они устранили, время 20.06,батареи холодные, вода из горячего крана ледяная. Диспетчер сказала, что ведутся до сих пор работы Дома пока не холодно, но если до утра не включат отопление, будет дубак, т. к. первые этажи от подвалов остывают очень быстро.
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Зато перасчет в большую сторону .Ой, п…
16 0
Радуемся что на улице март. Но не факт что повезет в следующий раз.
7 0
Кода уже нашему многострадальному городу повезёт с главой?!
3 1
В УК сказали настроиться на отсутствие теплоснабжения до утра.
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время 22:50 батареи холодные. чего там устранили
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Понижение температуры почувствовали и сотрудники бердской мэрии. Но они не считают ситуацию аховой — батареи не ледяные. Никаких чрезвычайных ситуация не произошло.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/03/05/410933-zamerzaet-iz-za-avarii-v-kotelnoj-tgk-1-tret-berdska
И это говорят радеющие за город? да гнать поганой метлой под жопу.. слов не держат, обещаний не выполняют, и тупо насмехаются над народом…
5 0
Рыба гниёт с головы, а администрация- с главы!!!
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Они не насмехаются над нами, они просто живут в другом городе, а в на ездят только на работу.
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«Они не насмехаются над нами, они просто живут в другом городе, а в на ездят только на работу.»
А разве, это не одно и тоже?
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Ну вот и финал отопительного сезона!
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«Ну вот и финал отопительного сезона!», плавно переходящий в очередное летнее коллекторное говноплавание!!!
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