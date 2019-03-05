Замерзает из-за аварии в котельной ТГК-1 треть Бердска

Вечером во вторник, 5 марта, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» начали поступать тревожные звонки от жителей 21-го квартала. Бердчане сообщают, что у них остыли батареи и из горячего крана течет холодная вода.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», около 16.00 в частной котельной ТГК-1, которая отапливает треть города, произошла авария.

-Произошел сбой в работе насосного оборудования в котельной. И как следствие остановка циркуляции в тепловой сети. В связи с этим возможны отклонения в параметрах отопления и горячей воды у потребителей, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию оперативный дежурный по городу.

Понижение температуры почувствовали и сотрудники бердской мэрии. Но они не считают ситуацию аховой — батареи не ледяные. Никаких чрезвычайных ситуация не произошло.

Сейчас на улице в Бердске температура минус 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится на одну отметку. Так что обморожение бердчанам не грозит.

В 19.30 МУП КБУ прислали на редакционный ящик извинения перед горожанами:

-Вследствие сбоя насосного оборудования на котельной ТГК будут понижены параметры теплоносителя по зоне ТГК. Приносим свои извинения.

Причина сбоя в в аварии на магистральной теплотрассе у дома ул. Спортивной,9. В данное время идет поиск места прорыва.