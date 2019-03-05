КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-я
Продам 3-ю квартиру
продам
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Замерзает из-за аварии в котельной ТГК-1 треть Бердска

Мировая: Пожизненное содержание и 3,5 млн рублей получила от облбольницы мать впавшего в кому после лечения зуба жителя Бердска

Предпенсионная радость: Не увольняют пожилых работников на предприятиях Бердска

Начнет торговать автомобилями AliExpress в России

Научное подразделение корпорации Huawei базируется в Академгородке

Озверевших коллекторов остановят судебные приставы в Бердске

Ищет виновных в обрушении козырька над входом в элитный ресторан на двух женщин СК Новосибирска

США готов к переговорам с Россией по ДРСМД

Врачи микрорхирургии глаза проверят зрение у детей в Бердске

На текущие нужды россияне впервые потратили больше, чем заработали

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Замерзает из-за аварии в котельной ТГК-1 треть Бердска

Остыли батареи и горячая вода стала холодной по причине сбоя циркуляции тепловой сети. В 19.00 аварию устранили и начали возвращать тепло. Причина — в порыве на магистральном проводе.

5.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 29 коммент.
 
Замерзает из за аварии в котельной ТГК 1 треть Бердска

В частной котельной ТГК-1 вышло из строя насосное оборудование

Вечером во вторник, 5 марта, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» начали поступать тревожные звонки от жителей 21-го квартала. Бердчане сообщают, что у них остыли батареи и из горячего крана течет холодная вода.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», около 16.00 в частной котельной ТГК-1, которая отапливает треть города, произошла авария.

-Произошел сбой в работе насосного оборудования в котельной. И как следствие остановка циркуляции в тепловой сети. В связи с этим возможны отклонения в параметрах отопления и горячей воды у потребителей, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию оперативный дежурный по городу.

Понижение температуры почувствовали и сотрудники бердской мэрии. Но они не считают ситуацию аховой — батареи не ледяные. Никаких чрезвычайных ситуация не произошло.

Сейчас на улице в Бердске температура минус 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится на одну отметку. Так что обморожение бердчанам не грозит.

В 19.30 МУП КБУ прислали на редакционный ящик извинения перед горожанами:

-Вследствие сбоя насосного оборудования на котельной ТГК будут понижены параметры теплоносителя по зоне ТГК. Приносим свои извинения.

Причина сбоя в в аварии на магистральной теплотрассе у дома ул. Спортивной,9. В данное время идет поиск места прорыва.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Из-за аварии на магистральной теплотрассе отключена от тепла и горячей воды треть Бердска Шок: наложили швабру при гипсовании перелома пенсионерке в больнице «Лада» с пожилым водителем попала между двух грузовиков на федеральной трассе в Бердске

(29) Комментариев

  1. АнтиЯ

    Интересно, почему «страдающие» звонками нарушают покой «Курьера», а не диспетчерских служб?

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Аноним

      «Интересно, почему «страдающие» звонками нарушают покой «Курьера», а не диспетчерских служб?»

      Возможно, в курьер, ещё почему-то верят, что он хоть каплю поможет, а в диспетчеров, уже никто не верит……
      Смысл диспетчерам звонить, что от этого изменится?

      Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Аноним

    да ладно замерзают, при такой температуре до 15 и за сутки не упадёт! А тут на 3 часа отключили…

    Thumb up 3 Thumb down 6

  3. Аноним

    Ну,что,недоброжелатели концессии,затаились,? давайте и дальше в рот заглядывать варягу Шестернину и химзаводской братии,а тем временем коммуналка Бердска движется семимильными шагами в пропасть.

    Thumb up 7 Thumb down 15

    • Упс

      Хотите заглядывать в рот братии из Кювейта? :-D :-!

      Thumb up 14 Thumb down 1

    • Вертикаль

      Иди покрышки жги. :-D

      Thumb up 5 Thumb down 6

    • Аноним

      Давненько не припомню столь отвратительной зимы, в плане всевозможных отключений и порывов! Чем у нас в городе занимается шестернин?! Может скажет кто или пояснит?!…

      Thumb up 3 Thumb down 2

      • Наталья

        Как будто только в Бердске беда с гнилыми трубами,по всей стране сгнили трубы,каждый день сми сообщают о порывах трубопроводов в разных городах России.Хорошо еще,что Шестернин вхож в кабинеты областного правительства,хоть какие-то деньги выделяют на ремонт трубопроводов.

        Thumb up 0 Thumb down 4

        • Аноним

          Куда он вхож-то?! Не смешите мои тапочки! Все, к кому он был вхож, уже давно поменяли дислокацию!
          А, так, как «вхож» шестернин, так и любой войдёт, будучи главой!

          Thumb up 4 Thumb down 0

        • Аноним

          Насмехаешься? Подумай тогда с улыбкой до ушей наукой такой тариф и круглый год и ещё плюсом зимой.

          Thumb up 2 Thumb down 0

        • Аноним

          «Хорошо еще,что Шестернин вхож в кабинеты областного правительства,хоть какие-то деньги выделяют на ремонт трубопроводов.»

          Сам себя не похвалишь, никто не похвалит…..

          Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      Как уже надоели все эти варяги! Неужели у нас в городе нет достойных людей?!

      Thumb up 3 Thumb down 1

  4. Аноним

    Что за вранье опять? Что они устранили, время 20.06,батареи холодные, вода из горячего крана ледяная. Диспетчер сказала, что ведутся до сих пор работы Дома пока не холодно, но если до утра не включат отопление, будет дубак, т. к. первые этажи от подвалов остывают очень быстро.

    Thumb up 20 Thumb down 1

  5. Аноним

    Зато перасчет в большую сторону .Ой, п…

    Thumb up 16 Thumb down 0

  6. Аноним

    Радуемся что на улице март. Но не факт что повезет в следующий раз.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  7. Наталья

    В УК сказали настроиться на отсутствие теплоснабжения до утра.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  8. Аноним

    время 22:50 батареи холодные. чего там устранили

    Thumb up 5 Thumb down 0

  9. Габриель

    Понижение температуры почувствовали и сотрудники бердской мэрии. Но они не считают ситуацию аховой — батареи не ледяные. Никаких чрезвычайных ситуация не произошло.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/03/05/410933-zamerzaet-iz-za-avarii-v-kotelnoj-tgk-1-tret-berdska
    И это говорят радеющие за город? да гнать поганой метлой под жопу.. слов не держат, обещаний не выполняют, и тупо насмехаются над народом…

    Thumb up 5 Thumb down 0

  10. антоним

    Ну вот и финал отопительного сезона! :(

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      «Ну вот и финал отопительного сезона!», плавно переходящий в очередное летнее коллекторное говноплавание!!!

      Thumb up 4 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 17500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика