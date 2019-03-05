Предпенсионная радость: Не увольняют пожилых работников на предприятиях Бердска

Представитель Роструда во время длительной инспекторской проверки российских регионов 5 марта доехал до Бердска. В этот день в городе прошло заседание межведомственной комиссии по трудоустройству пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

В Бердске сейчас безработными числятся 132 предпенсионера, рассказала директор Центра занятости населения Елена Дмитриева. Их число в 2019 году выросло по причине того, что предпенсионный срок в 2019 году увеличился до пяти лет. До этого времени предпенсионерами признавались граждане, которым осталось два года до возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости. Кроме того, этой категории повысили пособие по безработице.

При этом, как отметили все участники заседания, в Бердске нет дискриминации по возрасту. Инспекция труда не зарегистрировала ни одного обращения о незаконном увольнении предпенсионеров. По официальной статистике на 334 бердских предприятиях трудятся люди предпенсионного возраста.

По словам замначальника управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда (Москва) Леонида Клигермана, похожая ситуация наблюдается в подавляющем большинстве регионов России, где он уже побывал с начала объявления в стране пенсионной реформы. Он отметил активное участие местной власти в решении как общегосударственных, так и локальных задач.

На примере компании «Мастер и К» Леонид Ефимович показал, как могут бизнес и чиновники во взаимодействии сохранять производство, рабочие места, в том числе и для пожилых.

— Вам удалось сделать так, чтобы люди почувствовали свою значимость в обществе. Вместе с исполнительной властью контрольные органы в самый тяжелый момент вмешались в эту нестандартную ситуацию, решили вопрос. Надеюсь, предприятие будет развиваться, — высказался московский чиновник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», директор «Мастера и К» Игорь Полозков заявил, что он не только не увольняет предпенсионеров, а, напротив, держит их как производственный актив, как наставников для рабочих-новичков, которых собирается принимать предприятие в ближайшее время для наращивания производства в период стрительного сезона.

Бердск для Леонида Клигермана стал 32-м городом, где он побывал с октября 2018 года в рабочей поездке по России. Он оказывает практическую и методическую помощь регионам в части реализации прав на труд в рамках пенсионной реформы.

— Я обязательно встречаюсь с представителями территориального управления Пенсионного фонда, посещаю 2-3 предприятия, смотрю, как работают руководители и кадровые службы с работниками предпенсионного возраста. В 17 субъектах РФ, где я побывал, проведена колоссальная работа в отношении граждан этой категории. Самый главный результат в том, что не было ни одного незаконного увольнения предпенсионеров. Это очень радует, — рассказал Клигерман.

Каждый, хочет он того или нет, достигнет пенсионного возраста. От этого никуда не уйти, рассуждает 60-летний представитель Роструда. Он вспомнил, что людей его поколения с детства учили с уважением и почитанием относиться к людям старшего возраста. Но есть нерадивые руководители, которые в первую очередь сокращают предпенсионеров, не справившись со своим бизнесом, не платят зарплату, как это было с «Мастером и К».

— Обидно тому человеку, который всю свою жизнь честно и преданно работал. А когда ему осталось 2-3 года до пенсии, его незаконно увольняют, несмотря на то, что рядом есть помоложе и менее ответственные и менее дисциплинированные сотрудники, — подчеркнул московский чиновник.

Сейчас в это включились и центры занятости населения, и инспекция труда, и ПФ, создающие информационное пространство для предпенсионеров и «делающих все, чтобы этим гражданам было комфортно, чтобы они чувствовали себя значимыми и нужными людьми». По словам Леонида Клигермана, программы наставничества, которые широко используют предприятия Бердска с участием профсоюзов, подразумевают при сокращении штатной численности рассматривать работников предпенсионного возраста в последнюю очередь, чтобы они могли доработать до выхода на пенсию.

— Я сам являюсь гражданином предпенсионного возраста 1959 года рождения — по новому федеральному закону, — признался Леонид Ефимович, похвалив бердскую городскую программу, рассчитанную на предпенсионеров, которая стартует в конце апреля 2019 года. — И ваши жители должны почувствовать заботу и внимание, оставаться самыми активными.

Высоко оценила взаимодействие всех городских служб по пенсионной реформе и начальник управления занятости минтруда Новосибирской области Надежда Цветкова. Но она призвала не останавливаться на достигнутом. Следует, по ее мнению, проинформировать руководителей всех бердских предприятий, где работают люди предпенсионного возраста об изменении законодательства, рассказывать и самим предпенсионеров об их новых правах.

Автор видео Анастасия Солодкова



Леонид Клигерман в интервью «Курьер. Среда. Бердск» заверил, что предпенсионерам ничего не нужно бояться:

— Люди предпенсионного возраста очень грамотные, умудренные опытом — жизненным и профессиональным. Они те самые наставники, которых просчитывают руководители, правильные управленцы, умеющие работать с этой категорией работников. Они действительно являются помощниками не только в решении каких-то производственных задач.

А если работодатель неправильный?

— Федеральные службы по труду и занятости помогут в этой ситуации. Начиная с июля организованы круглосуточные консультации для этой категории граждан. В трудовых инспекциях есть телефоны. На сайт Роструда можно написать заявление, если нерадивый работодатель. Самим предпенсионерам нужно быть активными. Не соглашаться с тем, что его незаконно увольняют. Он должен обращаться. И госучреждения, и органы исполнительной власти заточены на это и придут на помощь.

Почему пенсионную реформу воспринимали в штыки?

— Может быть, первое время так воспринимали. Но сейчас все с пониманием к этому относятся. И в связи с ней выстраивают свой жизненный сценарий. Мне в этом году 60 лет. Но я полон сил и энергии. На пенсию пока не собираюсь. Мне очень интересно трудиться, ездить, общаться, встречаться, оказывать помощь. Все зависит от человека. Достигая определенного возраста, человек не может свыкнуться с мыслью, что он пенсионер. Он чувствует, что еще о-го-го как могу! Те, кто хотят работать, они работают. Есть и те, кто хотят поговорить, рассказывать о том, что все плохо. Кто хочет работать, найдет где и будет с удовольствием трудиться.