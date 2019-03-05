Начнет торговать автомобилями AliExpress в России

Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей. Запуск нового направления может подстегнуть общие продажи AliExpress, но вряд ли площадка сразу станет весомым конкурентом для автодилеров, считают эксперты.

AliExpress с 5 марта начинает в России продажу автомобилей, сообщил “Ъ” представитель интернет-компании. По его словам, первым партнером станет китайский производитель Chery, который запускает на площадке официальный магазин. На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. Запуск новой категории приурочен к распродаже, которая стартует 28 марта, добавил представитель AliExpress: «Крупное взаимодействие с покупателем правильнее тестировать в это время, так как можно будет оценить заинтересованность».

AliExpress планирует расширять число автомобильных брендов и привлекать покупателей автомобилей за счет спецпредложений и дополнительного ассортимента. «На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов. Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами»,— отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

Продавцом на AliExpress выступит АО «Чери Автомобили Рус» — официальный дистрибутор китайского автопроизводителя в России, подтвердили “Ъ” в самой компании. Первоначально поступят в продажу автомобили, собранные в Китае, однако в дальнейшем планируется локализовать сборку в России.

«В настоящее время головной офис ведет переговоры с производственными площадками в России. Как только они будут завершены, мы продолжим производство автомобилей Chery в России»,— сообщила PR-менеджер «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская. По ее словам, компания предложит «специальные условия» для покупателей с AliExpress.

Доля китайских брендов в продажах новых автомобилей в России за 2018 год составила лишь около 2%, подсчитывало в январе агентство «Автостат». Chery Tiggo 3 занял третье место по числу проданных за год автомобилей среди моделей китайских марок (реализовано чуть более 3 тыс. штук), первые две позиции заняли модели производителя Lifan.

Для AliExpress запуск продажи автомобилей — важный показатель того, что компания настроена серьезно и занимается не только «мелочовкой и товарами, покупаемыми на сдачу», считает партнер Data Insight Федор Вирин. По его мнению, запуск на торговой площадке нового направления высокой ценовой категории должен будет подстегнуть продажи менее дорогостоящих товаров, в частности бытовой техники и электроники. В дальнейшем автомобили могут появиться и на других мультикатегорийных онлайн-площадках, не исключает господин Вирин.

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Онлайн-продажи автомобилей сейчас находятся еще в зачаточном состоянии, хотя в будущем могут занять значимую долю, рассуждает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов: «Одно дело купить онлайн товар за несколько долларов, другое — за десятки тысяч». AliExpress в данном случае может выступить конкурентом для традиционных автодилеров, однако, учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной, полагает эксперт. При этом в августе 2018 года Chery запустила в Москве каршеринг на базе компании YouDrive, напоминает господин Удалов. «Таким образом, есть возможность протестировать автомобиль в каршеринге, а уже потом приобрести через интернет. Такие кросс-платформенные истории тоже могут иметь место»,— поясняет эксперт.