Озверевших коллекторов остановят судебные приставы в Бердске

В управлении службы судебных по Новосибирской области идет проверка по факту «некорректного» поведения коллекторов в отношении жителей Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Молодая семья страдает от ежеминутных звонков и сообщений с угрозами от сотрудников коллекторского агентства за чужие долги по кредиту.

Между тем, в попавшей под коллекторский пресс семье ничего не изменилось. Как сообщил сегодня, 5 марта, Илья, прошедшей ночью на его телефон снова пришло более 200 звонков и сотня сообщений. В такой же ситуации находится и его супруга Екатерина, находящаяся в декретном отпуске по уходу за годовалым ребенком.

Именно с Екатерины коллекторы начали прессинг. Она, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», стала жертвой из-за коллеги по работе в бердском кадетском корпусе, которая взяла кредит в микрофинансовой организации и не смогла вовремя вернуть. «Вышибалы» с Алены переключились на бухгалтерию и даже директора учебного заведения. А потом и на Екатерину, названивая по 500 раз за утро. Она полагает, что Алена передала в контору микрозаймов ее персональные данные.

— Ничего не поменялось. Сегодня опять всю ночь звонили. 200 вызовов прошло, — рассказал сегодня, 5 марта, «Курьер. Среда. Бердск» Илья.

Он не смог накануне приехать на встречу с судебными приставы, поскольку работал. Но общение с представителями ФССП, говорит, внушает оптимизм. Ему показалось, что судебные приставы настроены решительно — найти и наказать «беспредельщиков». Илья обязательно поедет в региональное управление, даст необходимые сведения, поскольку настроен решительно довести дело до конца.

Замначальника отдела ведения госреестра и контроля за фирмами по возврату просроченной задолженности управления ФССП по Новосибирской области Виктор Худяков пояснил, что его ведомство начало проверку по фактам, изложенным в публикации «Курьер. Среда. Бердск».

— Чтобы разобраться объективно и разносторонне, мы связываемся непосредственно с лицом, который может нам представить дополнительные сведения. К сожалению, вчера они не пришли. Но у них есть и иные сведения, которые нас интересуют в рамках проверки по материалу. Нам надо выходить на кредиторов, с которыми у них, возможно заключены какие-то обязательства, или с третьими лицами, — прокомментировал Худяков.

По его словам, на проверку отведено 30 дней. Если угрозы со стороны коллекторов будут подтверждены, то приставы начнут действовать в рамках КоАП и выходить на административное расследование.

— Но нам нужна конкретная информация. Можно по факту сработать, оттолкнуться от того, что они представят, — подчеркнул Худяков.

Директор казачьего кадетского корпуса Бердска Сергей Овчинников подтвердил: ситуация с долгами педагога есть. Он сообщил, что неоднократно разговаривал с должницей — других методов воздействия на нее у него нет. Последний раз в корпус звонили коллекторы 27 февраля.

Сергей Овчинников предлагал Екатерине обращаться в полицию, тем более, что есть эсэмэски с угрозами. Но самое простое, по его мнению, — поменять номер телефона, чтобы избавиться от назойливых до неприличия коллекторов.

По словам директора, к профессиональной деятельности должницы у него вопросов нет. Она справляется, нареканий ни от родителей, ни от кадет не поступало.

Прокурор Бердска Роман Сивак советует Екатерине и другим, попавшим в похожую ситуацию, обращаться с заявлением в полицию.

По его словам, сейчас надзор за деятельностью коллекторских агентств осуществляет служба судебных приставов. А технический прогресс сейчас достиг такого высокого уровня, что установить, откуда звонили, несложно, даже если номер скрыт. Есть спецсредства.

По вопросу нарушения прав бердчане могут сообщить письменно по адресу: Новосибирск, ул. Красный проспект, 86/1, либо отправив заявление на электронную почту mail@r54.fssprus.ru, с помощью интернет приемной (r54.fssprus.ru), тел. 8(383)241-07-95.