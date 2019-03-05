Научное подразделение корпорации Huawei базируется в Академгородке

Как сообщает пресс-служба СО РАН, Академгородок посетили две делегации Huawei: «Обсуждалась перспектива открытия постоянного исследовательского подразделения китайской корпорации в Академгородке, контактирующего с научными коллективам».

Первый зампредседателя СО РАН академик Павел Логачёв рассказал представителям Huawei о начале реализации программы «Академгородок 2.0» – о создании синхротрона последнего поколения СКИФ .

«Такие проекты всегда интернациональны, они создаются для ученых всего мира, которые в экспериментах получают новые знания — в том числе и в отраслях, значимых для Huawei», – цитирует Логачёва пресс-служба СО РАН.

В свою очередь президент Европейского исследовательского института компании Huawei профессор Чжоу Хуа подтвердил, что помимо выпуска смартфонов его компания ориентируется на перспективные достижения фундаментальной науки: «Например, супервычисления, новые алгоритмы, работа с big data. Нас также интересуют передовые научные идеи в областях фотоники, получения перспективных материалов, лазерных систем».

Как сообщает пресс-служба СО РАН, будет подписано соглашение о сотрудничестве: «При этом заранее оговорена потребность прямых взаимоотношений Huawei с отдельными научными организациями под эгидой Сибирского отделения».

Источник: Академия новостей