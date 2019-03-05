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Научное подразделение корпорации Huawei базируется в Академгородке

Президент Европейского исследовательского института компании Huawei Чжоу Хуа в составе делегации посетил научные институты Академгородка и провел переговоры о сотрудничестве с СО РАН.

5.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Научное подразделение корпорации Huawei базируется в Академгородке

Академгородок не только научный центр Новосибирска, но и хороший источник дохода в городской и областной бюджеты

Как сообщает пресс-служба СО РАН, Академгородок посетили две делегации Huawei: «Обсуждалась перспектива открытия постоянного исследовательского подразделения китайской корпорации в Академгородке, контактирующего с научными коллективам».

Первый зампредседателя СО РАН академик Павел Логачёв рассказал представителям Huawei о начале реализации программы «Академгородок 2.0» – о создании синхротрона последнего поколения СКИФ .

«Такие проекты всегда интернациональны, они создаются для ученых всего мира, которые в экспериментах получают новые знания — в том числе и в отраслях, значимых для Huawei», – цитирует Логачёва пресс-служба СО РАН.

В свою очередь президент Европейского исследовательского института компании Huawei профессор Чжоу Хуа подтвердил, что помимо выпуска смартфонов его компания ориентируется на перспективные достижения фундаментальной науки: «Например, супервычисления, новые алгоритмы, работа с big data. Нас также интересуют передовые научные идеи в областях фотоники, получения перспективных материалов, лазерных систем».

Как сообщает пресс-служба СО РАН, будет подписано соглашение о сотрудничестве: «При этом заранее оговорена потребность прямых взаимоотношений Huawei с отдельными научными организациями под эгидой Сибирского отделения».

Источник: Академия новостей


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    При одном условии если курилы станут геотермалом.
    У галандцев синтез мяса… на курилах и камчатке геотерм.
    Большим людям большие мечты.
    Маленьким людям маленькие. 8)

    Thumb up 0 Thumb down 5

  2. Аноним

    есть еще в академе реальные ученые.
    то что китайские корпорации потянулись сюда за разработками это доказывает

    Thumb up 2 Thumb down 4

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