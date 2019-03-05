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США готов к переговорам с Россией по ДРСМД

Но на определенных условиях. В ведомстве назвали возможность проведения беспрепятственных проверок ради «безопасности США и их партнеров».

5.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
США готов к переговорам с Россией по ДРСМД

Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но на определенных условиях. Об этом, как сообщил телеканал «Россия 24», заявили в Госдепартаменте.

Условием переговоров в ведомстве назвали возможность проведения беспрепятственных проверок ради «безопасности США и их партнеров».

Приостановка Россией выполнения ДРСМД

Накануне Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или не прекратят его действие.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США подписали в 1987 году. К июню 1991-го соглашение было выполнено: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, Соединенные Штаты — 846.
Однако 2 февраля, после ряда взаимных обвинений в нарушении договора, Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по соглашению.

Источник: РИА новости


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