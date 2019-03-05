Дерево-алюминиевые окна — новый тренд в сфере остекления

Безусловно, деревянные окна выглядят очень эстетично. Но при этом такие конструкции в силу природных особенностей материала не отличаются длительным сроком эксплуатации и требуют постоянного ухода. Дерево-алюминиевые окна исключают названные проблемы, а по внешнему виду ничем не отличаются от своих предшественников.
Особенности конструкции
Особенностью конструкции дерево-алюминиевых окон является наличие алюминиевого профиля. Он крепится на створки и раму, таким образом, чтобы древесина не соприкасалась с металлом. Благодаря наличию специального зазора обеспечивающие дышащие свойства. Это исключает появление грибка и плесени, которые способны разрушать древесину. В такой конструкции в некоторой степени снижается герметичность. Но чтобы улучшить эту характеристику используется специальная прокладка из пластика.
Окна дерево алюминиевого типа устойчивые к любым атмосферным воздействиям. При их использовании гарантируется качественная звукоизоляция и теплоизоляция. Очень важной также оказывается простота ухода. Все, что нужно будет в течение многих лет, так это проводить периодическую влажную протирку поверхностей оконной конструкции. Поскольку металлические части обрабатывается специальными антикоррозийными веществами, то производители гарантирует срок службы изделиям не менее 80 лет.
Алюминий очень красивый метал. Он великолепно сочетается с деревом, поэтому окна выглядят эстетично. При этом такая оконная конструкция отличается экологической чистотой. Ни алюминий, ни дерево не выделяют вредных веществ, поэтому могут устанавливаться в помещениях любого назначения.
Данные оконные конструкции — это современные изделия, в которых может устанавливаться стеклопакеты различной толщины. Это значит, что использовать их можно в различных климатических зонах. Алюминиевый профиль позволяет снизить общий вес конструкции, что упрощает монтаж. Разнообразие изделий может затруднить выбор, поэтому очень важно вникнуть во все технические нюансы.
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