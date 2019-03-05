Выдал зарплату и объявляет о вакансиях простаивающий «Мастер и К» в Бердске

Сегодня, 5 марта, представителю Роструда из Москвы Леониду Клигерману, который работал в Бердске, доложили о ситуации в компании «Мастер и К». Она с прошлого года вызывала беспокойство у чиновников, поскольку производство резко упало, пошли сокращения сотрудников.

Как рассказала руководитель Центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева, в 2018 году на одном из самых стабильных в прошлом предприятий города в 2018 году «сложилась трудная обстановка».

— Была попытка осуществить рейдерский захват, производство было практически остановлено. Руководство предприятия несколько раз уведомляло ЦЗН о введении простоя для работников разных участков. 28 декабря работодатель уведомил о предстоящем сокращении 32 работников, 8 из которых — это граждане предпенсионного возраста, — напомнила Елена Борисовна.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что увольнения в компании «Мастер и К» проверяла прокуратура.

В феврале 2019 года произошла смена руководства. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в директорское кресло вернулся Игорь Полозков, которого уволили в конце 2018-го. И сейчас «Мастер и К», выпускающий стеновые панели и двери, возобновляет работу производственной площадки после периода простоя в 2,5 месяца.

Игорь Полозков заверил бердских, областных и московских чиновников, что сейчас зарплата всем работникам «Мастер и К» выплачивается.

— При поддержке городской администрации ситуация у нас кардинально поменялась. Начиная с конца января производство запущено. Если в январе и частично феврале у нас были простои, потому что мы не могли обеспечить работой всех рабочих. Сегодня мы выходим на объемы производства 2017-2018 года, — заверил Полозков.

По его словам, начинающийся в апреле строительный сезон открывает для «Мастера и К» открывает хорошие перспективы. Такие, что рабочих может не хватить. Уже сейчас задействованы в производственном процессе 100% штатных сотрудников. Поэтому в ближайшее дни компания намерена разместить в широком доступе вакансии — принять дополнительно порядка 10-15 человек.

— Потому что летом заказ будет большой и тем штатом, что у нас есть мы не справимся. Планируем, что в пик сезона (а это будет, планируем, июнь-июль 2019 года) планируем привлечь около 30-40 производственных рабочих, — поделился планами Полозков.

Он рассказал, что письмо о сокращении штата в Центр занятости направило «предыдущее руководство», когда производство действительно стояли и не производило никакой продукции.

— Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, что за полтора-два года нам удастся восстановить, вывести предприятие на ту фазу, которой достигали в 2016 году, — отметил директор «Мастер и К», подчеркнув, что сотрудников предпенсионного возраста увольнять не собирается. — На мой взгляд — это основной производственный актив предприятия. Нам нужно привлекать новых сотрудников, и именно люди, которые отработали на предприятии по 20-25 лет, которые знают каждый станок как свою родную машину, могут участвовать в программе наставничества, которую мы разрабатываем и утвердим, я думаю, через неделю. Опытные будут обучать молодежь работать на станках и производственным процессам.

Автор видео Анастасия Солодкова



Подводя итог встрече, замначальника управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Роструда Леонид Клигерман положительно отметил усилия бердской власти и бизнеса по стабилизации обстановки на местном рынке труда.

Подробности о встрече — в ближайшее время.

Полмиллиарда долгов «Мастер и К»

О многомиллионных долгах и исках по договору займа ПАО «Сбербанк» и банка «Левобережного» к производственной компании «Мастер и К», а также ряду других ответчиков «Курьер. Среда. Бердск» рассказывала помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова в конце января.

Так, иск на 460 792 945, 78 рублей к ответчикам Захарову Б. Г., Клинкову А. С., Клинкову С. В., ОАО «Ритм», ООО «Луч Свободы», ООО «Мастер и К», ООО «Свобода», ООО «Селигеринвест», ООО «Финансовый партнер», ООО «Центр комплектации Мастер», ООО «Энергия-РК» Сбербанк предъявил 3 декабря 2018 года.

Другой иск к бердской производственной компании «Мастер и К», выпускающей двери и стеновые панели, ее владельцам и ряду других предприятий, равный 67 333 728 рублей, поступил в городской суд 18 декабря.

Иск о взыскании суммы по договору займа, равному 11 693 481 рублей, предъявленный банком «Левобережным» к Миллеру Ф.Ф., ООО «Центр комплектации мастер», ООО «Мастер и К», а также Игорю Полозкову, который являлся гендиректором фирмы, поступил в суд 26 декабря 2018 года.

Банки взыскивает суммы по договору займа с нескольких ответчиков. В их числе Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными.