За смертельный удар ножом в грудь на 10 лет посадил убийцу суд Бердска
Главный онколог РФ: Стационар на 800 мест для онкобольных необходимо открыть в Новосибирске
ДТП: Бензовоз и мусоровоз зажали Lada на трассе Р-256 в Бердске
Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт
КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»
Переполненные контейнеры: Периодичность вывоза мусора корректируют в Бердске
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Приостановила выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия
Россияне «закончатся» к 2050 году по мнению РПЦ
Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»