Переполненные контейнеры: Периодичность вывоза мусора корректируют в Бердске

Проверяет состояние контейнерных площадок отдел энергетики и ЖКХ в Бердске. Особое внимание специалисты уделяют своевременности вывоза мусора.

— Если мы фиксируем наличие переполненных контейнеров, то связываемся с «Экосервисом», мы с перевозчиком на прямом контакте, и корректируем периодичность вывоза. Указываем на то, что есть необходимость изменить периодичность вывоза, — сообщила на совещании чиновников 4 марта начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.