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Минимальную цену на пиво установят в России

35 рублей за бутылку 0,5 пенного поможет снизить доступность алкоголя и оборот нелегальной продукции. На долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10% продукции.

5.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Минимальную цену на пиво установят в России

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Минимальная розничная цена на пиво должна начинаться от 35 рублей за 0,5 л. Такие предложения в Минфин направил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, рассказал «Известиям» представитель организации. Минфин в целом поддерживает установление минимальной цены, пояснил «Известиям» глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов. Но подчеркнул: для того чтобы обсуждать размер МРЦ, нужно провести более детальные расчеты. Сейчас в рознице пенное стоит от 30 рублей. Слишком низкая цена на пиво заставляет сомневаться в его качестве и легальности.

Расчет по минимуму

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Организация учитывала затраты на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность, акциз. В итоге получилось, что МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей — размер не учитывает наценку дистрибутора (порядка 10%) и торговой сети. Об этом «Известиям» сообщил представитель союза, уточнив, что эти расчеты уже направлены в Минфин.

По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей. В союзе полагают, что МРЦ на пиво поднимет качество продаваемой на рынке продукции. Как пояснил «Известиям» представитель организации, слишком дешевый напиток возможен только в том случае, когда изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований. Например, использует процесс ускоренного созревания пенного. По данным союза, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10%. Установление МРЦ направлено на то, чтобы убрать такие напитки с рынка.

Источник: iz.ru


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