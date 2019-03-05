Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. О кончине артиста проинформированы его ближайшие родственники. Ему было 49 лет. Причина смерти пока не называется, но представитель полиции Эссекса подчеркнул, что правоохранительные органы не нашли в инциденте ничего подозрительного.

Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, затем проявил себя и как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива, поднявшемся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне образе с фирменными «рожками».

В инстаграм-аккаунте коллектива появилось сообщение о том, что «новости соответствуют действительности». «Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на этих выходных», — написал основатель группы Лиэм Хоулетт. По его словам, он «шокирован и чертовски зол». «Мое сердце разбито… Покойся с миром, твой брат Лиэм», — такими словами подписал фото коллега музыканта.

Флинт родился в Лондоне, но впоследствии переехал в город Брейнтри. Именно там, в конце 80-х он встретил в ночном клубе Хоулетта, который выступал в качестве ди-джея. Флинт послушал его записи и, как утверждается, убедил начать играть на сцене свои треки. Так в 90-м появилась одна из самых популярных британских групп, оказавшаяся в числе первооткрывателей и разработчиков нового стиля — бигбит. Поначалу Флинт был просто на подтанцовках, но затем стал вокалистом и лицом коллектива. Первой исполненной им песней в составе «Продиджи» стала «Firestarter» («Поджигатель»).

После выхода в 96-м году этот сингл три недели держался на первой позиции британского чарта. Именно в этом клипе Флинт предстал перед публикой в своем причудливом образе с татуировками и пирсингом в носу. Этот имидж безумного маньяка стал визитной карточкой группы. Буквально следом вышла и вторая его знаменитая композиция — «Breathe» («Дышать»), где он спел вместе с Максом Реалити.

На сцене Флинт вел себя довольно экстравагантно – бесновался, как психопат, шокировал фанатов, обливая их, награждая плевками или прыгая в толпу. Однажды он хотел поджечь себя прямо на сцене, но его убедили этого не делать. Всего группа выпустила семь студийных альбомов. Релиз последнего под названием «No Tourists» («Никаких туристов») состоялся в ноябре прошлого года.

Как сообщается, недавно Флинт вернулся из тура по Австралии и готовился к новому американскому турне в мае. А в июле The Prodigy должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля Park Live в Москве.

Источник:Эхо Москвы