Мировая: Пожизненное содержание и 3,5 млн рублей получила от облбольницы мать впавшего в кому после лечения зуба жителя Бердска

Заключила мировое соглашение с Новосибирской областной клинической больницей мама пережившего клиническую смерть после лечения зуба Антона Ермоленко из Бердска. На 3,5 млн рублей и 19 600 рублей ежемесячной выплаты для Антона пожизненно. Деньги пойдут на обследования Антона в Центре мозга и реабилитацию, пояснила Виктория Анатольевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году визит к стоматологу обернулся для 27-летнего Антона Ермоленко гнойным воспалением. На операционном столе он перенес клиническую смерть. В результате впал в кому, в которой пребывал больше месяца. Все это время некогда здоровый молодой человек прикован к постели. История бердчанина прошла в соцсетях и СМИ. Благотворители собрали для его реабилитации более 160 тыс. рублей.

В августе 2018 года Виктория Ермоленко подала исковое заявление в отношении областной клинической больницы и бердской ЦГБ. Бердчанка была намерена взыскать с медучреждений компенсацию морального вреда в размере 15 млн рублей. Если ей удастся получить компенсацию, то вся она пойдет на реабилитацию Антона. Известный адвокат по медицинским вопросам Юлия Стибикина защищает интересы Виктории Анатольевны.

Первое заседание суда по иску к бердской и областной горбольницам Виктории Ермоленко прошло 4 сентября. Бердская горбольница частично опровергла иск. Областная полностью опровергла исковое заявление.

Защитник Ермоленко, адвокат Максим Колесников ходатайствовал в суде о проведении медэкспертизы в Санкт-Петербурге. Но проведение судебной экспертизы назначили в Международном бюро судебных экспертиз оценки и медиации города Новосибирска по ул. Александра Невского.

К проведению судебной экспертизы также были привлечены томские эксперты. Как следовало из их заключения, «чрезмерная самоуверенность и недостаточность опыта» анестезиолога областной больницы привели к последствиям.

На судебном заседании 18 февраля адвокат Юлия Стибикина заявила ходатайство

— Буквально сегодня нам поступило предложение от Новосибирской областной больницы о переговорах по заключению мирового соглашения. Мы не возражаем. Но с учетом того, что у нас предварительная договоренность пошла, мы уточнили исковое заявление. У нас еще требование — утраченный заработок. Этот вариант мы тоже обсуждаем. Мировое соглашение будет включать в себя компенсацию ежемесячного дохода. Прежде чем уточнить иски и пойти на какие-то переговоры, мы с ними этот вариант обсуждали, — сообщила Стибикина.

К сумме иска по компенсации морального вреда добавлена сумма 440 тыс. рублей единовременной компенсации утраченного заработка Антона Ермоленко с 27 апреля 2017 года по 27 февраля 2019 года и по 20 000 рублей выплаты каждый месяц пожизненно.

Если с Новосибирской областной клинической больницей будет заключено мировое соглашение, возможно, к бердской ЦГБ иск будет прекращен.

— Мы подписали мировое соглашение с областной больницей. Судиться можно бесконечно. Областная больница выплатит 3,5 млн рублей и ежемесячно будет выплачивать пожизненно 19 600 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 5 марта Виктория Анатольевна.

По словам Ермоленко, на суде, который прошел 5 марта, было зачитано мировое соглашение и закрыто исковое заявление в отношении бердской горбольницы.

Виктория Анатольевна уже подала заявки на обследование Антона в Центр мозга Санкт-Петербурга, Московский центр мозга, Уральский центр мозга. Чтобы определить тактику лечения.

— Если дальше судиться, Антону от этого легче не станет. И время работает не на нас. Он и так лежит у меня полтора года. Судиться можно до бесконечности. А мне надо сына обследовать и поднимать на ноги, — пояснила итоги иска Виктория Ермоленко.