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Переломали руки и ноги трое участников ДТП в Новосибирске

Водитель Toyota Land Cruiser врезался в Nissan. В результате ДТП были травмированы оба водителя и пассажир седана.

5.03.2019 Фото: 54.мвд.рф Нет комментариев
 
Переломали руки и ноги трое участников ДТП в Новосибирске

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями

4 марта в 22.10 на улице Ватутина 30-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», следовавший со стороны улицы Планировочная с левым поворотом на улицу Котовского, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался по улице Ватутина со стороны улицы Пермитина в сторону улицы Планировочная.

В результате ДТП были травмированы оба водителя — у одного ушибленная рана головы, у другого рваная рана голени. Также в аварии пострадала 33-летняя пассажирка «Ниссана», получившая закрытый перелом предплечья и ушиб грудной клетки.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Источник: 54.мвд.рф


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