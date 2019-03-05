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Главный онколог РФ: Стационар на 800 мест для онкобольных необходимо открыть в Новосибирске

Профессор Иван Стилиди обсудил концепцию переформатирования системы оказания онкологической помощи и возможность строительства онкоцентра в Новосибирской области с Андреем Травниковым.

5.03.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
Главный онколог РФ: Стационар на 800 мест для онкобольных необходимо открыть в Новосибирске

Концепцию переформатирования системы оказания онкопомощи в Новосибирской области обсудили во время рабочей встречи Губернатор Андрей Травников и директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член-корреспондент РАН, главный онколог Министерства здравоохранения РФ, профессор Иван Стилиди.

Комплексная многопрофильная бригада онкологов Центра имени Н.Н. Блохина посетила регион по приглашению Губернатора. Они изучили работу ряда учреждений Новосибирской области, в которых населению оказывается онкологическая помощь. Во время рабочей встречи с Иваном Стилиди Андрей Травников отметил, что ему, как главе региона, было принципиально важно получить экспертную оценку общего состояния дел в сфере оказания онкопомощи жителям области.

Губернатор отметил, что мнение федеральных экспертов-онкологов будет учтено при формировании новой концепции оказания онкопомощи жителям Новосибирской области.

Главный онколог подчеркнул, что специалисты Центра онкологии имени Н.Н. Блохина отметили как проблемные места, так и успехи в развитии онкопомощи в регионе.

«Я был в центре имени академика Е.Н. Мешалкина. Это, конечно, передовые, высокие технологии, это европейский уровень. Уровень, достойный гордости», — сказал Иван Стилиди. Но одно отделение онкологии и радиотерапии НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина не способно решить стоящие задачи по развитию онкопомощи в регионе. Действующая концепция должна быть переформатирована: существующая не отвечает современным требованиям, а распылённость и децентрализация «противораковой службы» сдерживает развитие отрасли в целом.

По итогам поездки экспертной бригады онкологов в Новосибирскую область было сформировано медико-техническое задание, которое региональные власти направят в Министерство здравоохранения РФ. После его согласования специалистами федерального Минздрава и главным онкологом страны будет подготовлена проектно-сметная документация на реализацию проекта.

Кроме того, сегодня Иван Стилиди посетил Новосибирский областной клинический онкологический диспансер, где ознакомился с работой онкологической службы, заслушал доклад главного специалиста онкодиспансера о деятельности учреждения, провел осмотр отделений. «Строительство нового онкологического центра остро необходимо Новосибирской области для решения вопросов дефицита коек, проблем устаревшей материально-технической базы, решения проблем нехватки первичного медико-санитарного звена. Необходимо открытие стационара на 800 стационарных коек дополнительно, и в этой работе должен принять участие коллектив учреждения, Правительство региона, федеральный Минздрав», – отметил он.

В свою очередь, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Новосибирской области Вадим Захаров отметил, что сегодня онкологическая служба региона решает глобальные задачи, которые ставит Министерство здравоохранения РФ в рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями. В их числе – снижение смертности от онкологических заболеваний, ликвидация очередей на лечение, решение комплексных задач, в числе которых строительство онкоцентра в Новосибирской области.

Источник: nso.ru


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