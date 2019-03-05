Прокуратура обязала работодателей выплатить зарплату 100 работникам Бердска

Прокуратурой города Бердска по информации ГКУ НСО «Центр занятости населения г. Бердска» проведена проверка исполнения организациями, сокращающими работников, требований трудового законодательства и законодательства в сфере занятости населения.

В ходе проверки выявлены нарушения Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части уведомления органов занятости о предстоящем сокращении работников, оформления процедур сокращения работников, выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, срока выплаты заработной платы и окончательного расчета при увольнении, в том числе при сокращении работников. Вскрыты были и иные нарушения трудового законодательства.

По результатам проверки прокурор Бердска внес руководителям организаций (ООО «Вилор», ООО «КодА», ООО «Кроха», ООО «Надиал» и др.) 7 представлений об устранении нарушений трудового законодательства, в отношении должностных и юридических лиц возбудил 14 дел об административных правонарушениях по ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования восстановлены права более 100 работников проверенных организаций, им выплачены причитающиеся денежные средства, проценты за задержку их выплаты, начисление которых предусмотрено ст. 236 ТК РФ.

Пять должностных лиц обществ привлечены к дисциплинарной ответственности, а виновные лица наказаны в виде штрафов на сумму 100 тыс. рублей.

Источник: Прокуратура