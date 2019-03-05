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Любовь довела: Перешла на сторону Украины танкистка ДНР

Светлана Дрюк сообщила, что ее любовь к украинскому разведчику спутала все карты военному руководству самопровозглашенной республики. ЛНР она покинула с пакетом важных документов.

5.03.2019 Фото: Стоп кадр с видео канала 1+1 7 коммент.
 
Любовь довела: Перешла на сторону Украины танкистка ДНР

Светлана Дрюк стала героем фильма «Ополченочка», снятым компанией «Лугафильм».

Ополченка с позывным «Ветерок» прошла путь от санитарки до начальника штаба танкового полка, самопровозглашенную республику она покинула через Ростов-на-Дону.

В эфире телеканала «1+1» бывшая ополченка ЛНР Светлана Дрюк сообщила, что ее любовь к украинскому разведчику спутала все карты военному руководству самопровозглашенной республики. ЛНР она покинула с пакетом важных документов. Благодаря ее сведениям украинские подразделения уничтожили восемь танков Т-72.

По словам героини телесюжета, в ряды народного ополчения она вступила в 2014 году, но постепенно изменила свои взгляды на происходящее в республике и стала помогать украинской контрразведке.

Свою часть она покинула под предлогом лечения в одной из больниц Ростова-на-Дону, при этом открыть свое лицо она решилась только 3 марта, когда ее дети были вывезены на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее Светлана Дрюк стала героем фильма «Ополченочка», снятым компанией «Лугафильм».

Источник: МК


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(7) Комментариев

  1. Человек

    Предательница.
    А с предателями что бывает,вот то-то и оно,возмездие их везде настигает:хоть в Лондоне,хоть на Украине…
    Человек —- *IN LOVE*

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    • Аноним

      ****, уж не тебе, охраннику ФСИН писать об этом! Тут надо вспомнить слова Горбатого»: «… кабаки и бабы доведут до цугундера!»

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  2. Гость

    Говорящая фамилия! Вот за «дрюк» и ушла?! :-D :-D :-D

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  3. Аноним

    Там, вроде как, любовь (или отлов на крючок «любви» спецслужбами Украины 40-летней одиночки-разведёнки). Но result будет классическим: родственники отвернутся, а на Украине могут и посадить за участие в боевых действиях).

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  4. 123

    Да вброс это

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  5. Аноним

    так сколько уже писали в ЖЖ и в новостях, что Россия не заступается за бойцов ДНР/ЛНР и выдает их украинской стороне….уже несколько десятков человек…
    начиная с зама Стрелкова /Гиркина, который был вынужден поехать оформлять пенсию в Киев, т.к. ему здесь не оформляли из за отсутствия нужных справок — и в Киеве его взяли и посадили….кого то сняли с поезда и отправили на Украину….. а какую то журналистку с Украины ,которая на нашем ТВ выступала за Донбасс , тоже отправили полицейским конвоем на Украину — где её и посадила СБУ…
    историй таких куча, гуглите …
    На этой войне народ — мясо для олигархов с обоих сторон …Донбасс восставал сам, без «вежливых человечков».. и Путину Донбасс сейчас нужен только для манипуляций условий с украинским нефтегазовым транзитом ….Все эти два потока — СП-2 и Турецкий (а перед ним Южный) — были нужны для полной замены украинского транзита, а Украина сегодня под полным контролем амеров …И оба этих проекта -Северный и Турецкий — провалились ,и заменить украинский транзит невозможно, о чем сегодня фактически признал Медведев… https://ria.ru/20190305/1551547621.html
    еще раз — люди на Донбассе стали расходным мясом в геополитических играх российских и украинских «политиков»-торгашей…..Почему надо осуждать эту женщину-танкистку, тем более что Россия и так сдает бойцов Донбасса спецслужбам Киева? каждый в этом дурдоме выживает как может…

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    • Аноним

      «заменить украинский транзит невозможно»..это тебе так кажется. Гугли, разглядывай географические карты и иными способами приобщайся к предмету «Экономическая география». 8)

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