Любовь довела: Перешла на сторону Украины танкистка ДНР

Ополченка с позывным «Ветерок» прошла путь от санитарки до начальника штаба танкового полка, самопровозглашенную республику она покинула через Ростов-на-Дону.

В эфире телеканала «1+1» бывшая ополченка ЛНР Светлана Дрюк сообщила, что ее любовь к украинскому разведчику спутала все карты военному руководству самопровозглашенной республики. ЛНР она покинула с пакетом важных документов. Благодаря ее сведениям украинские подразделения уничтожили восемь танков Т-72.

По словам героини телесюжета, в ряды народного ополчения она вступила в 2014 году, но постепенно изменила свои взгляды на происходящее в республике и стала помогать украинской контрразведке.

Свою часть она покинула под предлогом лечения в одной из больниц Ростова-на-Дону, при этом открыть свое лицо она решилась только 3 марта, когда ее дети были вывезены на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее Светлана Дрюк стала героем фильма «Ополченочка», снятым компанией «Лугафильм».

Источник: МК