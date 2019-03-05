Любовь довела: Перешла на сторону Украины танкистка ДНР

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Предательница.
А с предателями что бывает,вот то-то и оно,возмездие их везде настигает:хоть в Лондоне,хоть на Украине…
Человек —-
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****, уж не тебе, охраннику ФСИН писать об этом! Тут надо вспомнить слова Горбатого»: «… кабаки и бабы доведут до цугундера!»
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Говорящая фамилия! Вот за «дрюк» и ушла?!
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Там, вроде как, любовь (или отлов на крючок «любви» спецслужбами Украины 40-летней одиночки-разведёнки). Но result будет классическим: родственники отвернутся, а на Украине могут и посадить за участие в боевых действиях).
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Да вброс это
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так сколько уже писали в ЖЖ и в новостях, что Россия не заступается за бойцов ДНР/ЛНР и выдает их украинской стороне….уже несколько десятков человек…
начиная с зама Стрелкова /Гиркина, который был вынужден поехать оформлять пенсию в Киев, т.к. ему здесь не оформляли из за отсутствия нужных справок — и в Киеве его взяли и посадили….кого то сняли с поезда и отправили на Украину….. а какую то журналистку с Украины ,которая на нашем ТВ выступала за Донбасс , тоже отправили полицейским конвоем на Украину — где её и посадила СБУ…
историй таких куча, гуглите …
На этой войне народ — мясо для олигархов с обоих сторон …Донбасс восставал сам, без «вежливых человечков».. и Путину Донбасс сейчас нужен только для манипуляций условий с украинским нефтегазовым транзитом ….Все эти два потока — СП-2 и Турецкий (а перед ним Южный) — были нужны для полной замены украинского транзита, а Украина сегодня под полным контролем амеров …И оба этих проекта -Северный и Турецкий — провалились ,и заменить украинский транзит невозможно, о чем сегодня фактически признал Медведев… https://ria.ru/20190305/1551547621.html
еще раз — люди на Донбассе стали расходным мясом в геополитических играх российских и украинских «политиков»-торгашей…..Почему надо осуждать эту женщину-танкистку, тем более что Россия и так сдает бойцов Донбасса спецслужбам Киева? каждый в этом дурдоме выживает как может…
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«заменить украинский транзит невозможно»..это тебе так кажется. Гугли, разглядывай географические карты и иными способами приобщайся к предмету «Экономическая география».
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