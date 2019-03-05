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Приостановила выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия

Владимир Путин предупреждал США об ответной реакции на выход из ДРСМД. В указе Путина прописана мотивация — необходимость принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по договору.

5.03.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Приостановила выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия

Владимир Путин заявлял, что ответ для США будет зеркальным

Указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности» подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В указе прописана мотивация — необходимость принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по договору. Выполнение приостанавливается «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

Владимир Путин поручил МИД направить государствам — участникам ДРСМД соответствующее уведомление. Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, что Россия в ответ на обвинения США в якобы нарушении этого договора всегда заявляла, что соблюдает свои обязательства. В то же время у Москвы тоже были вопросы к выполнению договора американцами. Президент США Дональд Трамп решил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Владимир Путин заявил, что ответ будет зеркальным, и указал больше не инициировать переговоры по этой теме.

Источник: РГ


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