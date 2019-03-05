КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

Информируем Вас, что оплата коммунальной услуги «Отопление» осуществляется равномерно в течение календарного года (ежемесячно по 1/12) согласно постановлению правительства Новосибирской области №211-п от 14.06.2016 с последующей корректировкой оплаты в течении 1 квартала следующего года по фактическим потребления в прошедшем году (постановление правительства №354 от 06.05.2014).
Так для расчета ежемесячных платежей за 2018 год были взята 1/12 суммы ежемесячных показаний приборов учета за 2017 год.
ВСЕ исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ, МУП «КБУ») обязаны произвести годовую корректировку по фактическим итогам потребления тепловой энергии 2018 года в 1 квартале 2019 года.
Обращаем Ваше внимание, что корректировка может пройти как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения объема начисленных средств в зависимости от фактического объема ресурса тепловой энергии, потребленной домом.
В связи с тем, что отопительный период 2018 года был более продолжителен, чем в 2017 году и температура наружного воздуха была значительно ниже, фактический объем потребленной тепловой энергии в 2018 году превысил объем потребления в 2017 году, корректировка оплаты по услуге «Отопление» произойдет преимущественно в сторону увеличения. В сравнении с 2018 годом пересчет за 2017 был сделан в сторону уменьшения.
На основании фактических показаний приборов учета по итогам 2018 года и после проведения корректировки будет произведен расчет равномерных ежемесячных платежей на 2019 год.
Просим Вас обращать внимание на необходимость своевременной оплаты коммунальных услуг, в целях недопущения начислений пени.
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Т.е. работали в 2018 году по меньшему тарифу,а доначислили, так понимаю — по новым тарифам.
Не говоря уж о регулярных отключениях горячей воды в городе…. Тут перерасчёт тоже чрезвычайно странный.
заворовались…..
29 2
Кто бы сомневался, что в сторону увеличения))). В этом году до июля топить будут, на пару месяцев перерыв и снова обогревать природу начнут, начиная с первого сентября. А иначе как денег насобирать?
24 2
Яна, так мы уже сейчас, в марте, когда на улице плюсовая температура, обогреваем улицу. Все окна нараспашку. Теплоноситель сейчас, как в январскую и февральскую стужу. Конечно, если бы оплата была по факту, народ бы сразу увидел и стал возмущаться, а так…как сопли размазали на весь год, и вроде бы ничего… Это хорошо еще, если есть в доме люди, которые во всем этом разбираются и ведут учет. А если нет таких…
18 2
Никто Вам не мешает контролировать общий теплосчетчик на доме. Проверить журнал довольно легко, начисления так же можно проверить. Проблемы летнего отопления решаются либо регулировкой по уличной температуре, либо автоматизацией узла учета.
3 23
Вы знаете процедуру «снятия» показаний с общедомового счетчика? Вот прям интересно….. И потом мы с вами обсудим дальнейшие проблемы…..
20 3
Не надо сарказма! Разобраться с показаниями узла учета тепловой энергии при его корректной работе может большинство председателей советов домов!
3 7
Поправлю. Автоматизацией теплового узла.
1 2
Ума совсем нет. А как попасть к общему счетчику, тетя или дядя?
В начале февраля немного Мороз нас холодом побалывал.
А так зима была теплая. Мне это более известно (чем Гидрометцентру), так как всю зиму утром ходил от школы №2 до «Метелицы» пешком туда и обратно, да 5 км на лыжах. В эту зиму 101 раз сходил. И понять на могу: были холода или нет!
Нет у нас власти, которая контролировала бы частника. Кругом обман и воровство.
9 4
Не нужно нам 1/12 только факт согласно приборам учета но нашим чиновникам воровать надо , обманывать людей ! Вам пишут что вы за услугу прежнего тарифа пересчитываете по новому!!! Вот он Ваш обман я не говорю уже о самом начислении по тому Вы (чиновники) так ратуете. За 1/12 а нам не надо такое начисление и если Бог даст всё-таки будет народное возмущение этот вопрос будет одним из первых требований!
18 3
Пишите в областное правительство. Это наше областное правительство, якобы для того, чтобы пенсионерам было легче платить сделали нам оплату по 1/12 — все для блага молоимущих…
1 1
Волшебное слово «КОРРЕКТИРОВКА».
170 МЛН РУБ убыток! Пока суд да дело, «корректировка» из наших кошельков.
11 2
Вы видели цифры этой «корректировки»? Получается, что отопительный сезон был на 3 месяца дольше, причем в самые морозы. На лицо махинации с приборами учета. Подавалось пониженное давление, что приводило к снижению температуры т.н. «обратки», а приборы фиксировали большую разницу температур воды на входе и выходе из дома и, якобы, больший расход тепла. Вот и сейчас у меня половина батареи холодная, не хватает давления циркуляции.
1 6
а разве проходящий объём теплоносителя не учитывается?
5 1
Сменить калибровку прибора можно как в пользу потребителей (занизить фактические показатели теплопотребления), так и в пользу управляющей компании: жильцы дома недовольны ростом коммунальных платежей, которые должны были понизиться после установки узлов учета, но почему-то ползут все выше и выше. А никто не виноват: прибор же точно показывает… при этом тот факт, что прибор учета может быть отрегулирован не в пользу потребителей, старательно замалчивается.
Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/577d26b29a7947a78ce926e2
0 1
дыкть, калибровка это из другой оперы. Совсем другая тема.
Здесь же комментатор говорит, что снизив давление в системе, добиваются бОльшей разницы температур на входе/выходе.
Я и спрашиваю, а расход(объём) теплоносителя при этом не считается что ли?
3 0
1. » жильцы дома недовольны ростом коммунальных платежей, которые должны были понизиться после установки узлов учета, но почему-то ползут все выше и выше» — объем потребления в гигакалориях по прибору учета меньше чем по нормативу на 25-30%. Бывает до 50%. По Бердску в старых домах везде по приборам меньше. Редко ( там где расчетная нагрузка была занижена) установка прибора показала что фактическое потребление больше расчетного. Это в основном в новостройках, когда застройщики стали мухлевать с нагрузками чтобы меньше платить за подключение. Платежи ползут вверх т.к. тарифы повышаются, а не из-за приборов.
2.»при этом тот факт, что прибор учета может быть отрегулирован не в пользу потребителей, старательно замалчивается.» — т.к. установкой приборов занимается УК, то странно было бы, если бы УК мухлевало в пользу ресурсников. УК на стороне жителей. Вот если поверку и установку приборов полностью отдадут ресурсникам, то тогда возможны будут нехорошие варианты. А такую фишку упорно проталкивают наши законотворцы якобы для облегчения жителей -типа «теперь вам не надо будет возиться с поверкой».
3. Приборов фирмы «Взлет» в МКД у нас в городе практически нет.
4. Не верьте всему что пишут на РБК. На заборах тоже пишут…
5. Мутная статейка… начали со Взлета, а закончили капремонтом — винегрет какой-то.
0 0
Корректировка по итогам потребления тепловой энергии 2018 года!!! производится в 1 квартале 2019 года.
Т.е если корректировку проводить до 1 февраля 2019, то корректировка будет по тарифу 2018 года: 1751,78 руб/Гкал, а ее сделали СПЕЦИАЛЬНО после 1 февраля по новому тарифу: 1781,47руб/Гкал за 2018 год!!!
Какое-то необоснованное обогащение получается.
7 2
не пишите ерунду, все корректировки сделаны в соответствии с тарифами 2018 г., а их было два с 01.01 и с 01.07.
0 4
Без доказательств — не поверю
4 0
Вот пусть и доказывает УК вашему старшему по дому или от меня доказательств ждете? Мне если это было надо, то я получила все доказательства в УК, все ясно и понятно и без домыслов и истерик в интернете
1 5
Эту информацию КБУ должны были выдать в эфир в декабре-январе! А то УК-шки были виноваты, что не провели работу по разъяснению роста платежей среди населения. Для полноты картины надо было ещё привести среднемесячные температуры по месяцам (справку гидрометцентра приложить), а то многие не верят, что год был холоднее предыдущего.
Будем надеяться, что весна и осень этого года будут теплыми.
1 0