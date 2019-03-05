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Шок: наложили швабру при гипсовании перелома пенсионерке в больнице

При этом проверка показала, что в больнице имелись специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.

5.03.2019 Фото: torange.biz 4 коммент.
 
Шок: наложили швабру при гипсовании перелома пенсионерке в больнице

Прокуратура Кушнаренковского района провела проверку по факту использования швабры для наложения гипсовой повязки

Прокуратура Кушнаренковского района провела проверку по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи пенсионерке.

Установлено, что в феврале текущего года 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной районной больницы с переломом.

При оказании ей первичной медицинской помощи медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Чтобы обездвижить поврежденную конечность, они использовали подручное средство немедицинского назначения – часть швабры для мытья полов.

При этом проверка показала, что в больнице имелись специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.

По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.

Источник: Прокуратура


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Совести нет совсем.

    Thumb up 4 Thumb down 2

    • Александр

      Сейчас начнут ныть как им сложно, и денег совсем не платят, а они же врачи.
      Стыдоба это, а не врачи.

      Thumb up 3 Thumb down 4

      • Челентано

        Сейчас какая нибудь вонючка в пиджаке и галстуке ,депутат :-! будет вонять что идите в клинику там мол все отлично, если за деньги, то все будет отлично.

        Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    «По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.»

    Ой как интересно! Опять виноват стрелочник, как всегда? А главврач, значит, белый и пушистый? :-! :-! :-!

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