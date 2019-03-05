Шок: наложили швабру при гипсовании перелома пенсионерке в больнице

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Совести нет совсем.
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Сейчас начнут ныть как им сложно, и денег совсем не платят, а они же врачи.
Стыдоба это, а не врачи.
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Сейчас какая нибудь вонючка в пиджаке и галстуке ,депутат будет вонять что идите в клинику там мол все отлично, если за деньги, то все будет отлично.
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«По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.»
Ой как интересно! Опять виноват стрелочник, как всегда? А главврач, значит, белый и пушистый?
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