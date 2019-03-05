Шок: наложили швабру при гипсовании перелома пенсионерке в больнице

Прокуратура Кушнаренковского района провела проверку по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи пенсионерке.

Установлено, что в феврале текущего года 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной районной больницы с переломом.

При оказании ей первичной медицинской помощи медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Чтобы обездвижить поврежденную конечность, они использовали подручное средство немедицинского назначения – часть швабры для мытья полов.

При этом проверка показала, что в больнице имелись специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.

По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.

Источник: Прокуратура