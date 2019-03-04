КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

Информируем Вас, что оплата коммунальной услуги «Отопление» осуществляется равномерно в течение календарного года (ежемесячно по 1/12) согласно постановлению правительства Новосибирской области №211-п от 14.06.2016 с последующей корректировкой оплаты в течении 1 квартала следующего года по фактическим потребления в прошедшем году (постановление правительства №354 от 06.05.2014).
Так для расчета ежемесячных платежей за 2018 год были взята 1/12 суммы ежемесячных показаний приборов учета за 2017 год.
ВСЕ исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ, МУП «КБУ») обязаны произвести годовую корректировку по фактическим итогам потребления тепловой энергии 2018 года в 1 квартале 2019 года.
Обращаем Ваше внимание, что корректировка может пройти как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения объема начисленных средств в зависимости от фактического объема ресурса тепловой энергии, потребленной домом.
В связи с тем, что отопительный период 2018 года был более продолжителен, чем в 2017 году и температура наружного воздуха была значительно ниже, фактический объем потребленной тепловой энергии в 2018 году превысил объем потребления в 2017 году, корректировка оплаты по услуге «Отопление» произойдет преимущественно в сторону увеличения. В сравнении с 2018 годом пересчет за 2017 был сделан в сторону уменьшения.
На основании фактических показаний приборов учета по итогам 2018 года и после проведения корректировки будет произведен расчет равномерных ежемесячных платежей на 2019 год.
Просим Вас обращать внимание на необходимость своевременной оплаты коммунальных услуг, в целях недопущения начислений пени.
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Т.е. работали в 2018 году по меньшему тарифу,а доначислили, так понимаю — по новым тарифам.
Не говоря уж о регулярных отключениях горячей воды в городе…. Тут перерасчёт тоже чрезвычайно странный.
заворовались…..
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Кто бы сомневался, что в сторону увеличения))). В этом году до июля топить будут, на пару месяцев перерыв и снова обогревать природу начнут, начиная с первого сентября. А иначе как денег насобирать?
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Яна, так мы уже сейчас, в марте, когда на улице плюсовая температура, обогреваем улицу. Все окна нараспашку. Теплоноситель сейчас, как в январскую и февральскую стужу. Конечно, если бы оплата была по факту, народ бы сразу увидел и стал возмущаться, а так…как сопли размазали на весь год, и вроде бы ничего… Это хорошо еще, если есть в доме люди, которые во всем этом разбираются и ведут учет. А если нет таких…
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Никто Вам не мешает контролировать общий теплосчетчик на доме. Проверить журнал довольно легко, начисления так же можно проверить. Проблемы летнего отопления решаются либо регулировкой по уличной температуре, либо автоматизацией узла учета.
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Вы знаете процедуру «снятия» показаний с общедомового счетчика? Вот прям интересно….. И потом мы с вами обсудим дальнейшие проблемы…..
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Не нужно нам 1/12 только факт согласно приборам учета но нашим чиновникам воровать надо , обманывать людей ! Вам пишут что вы за услугу прежнего тарифа пересчитываете по новому!!! Вот он Ваш обман я не говорю уже о самом начислении по тому Вы (чиновники) так ратуете. За 1/12 а нам не надо такое начисление и если Бог даст всё-таки будет народное возмущение этот вопрос будет одним из первых требований!
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