КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

Уважаемые абоненты!

Информируем Вас, что оплата коммунальной услуги «Отопление» осуществляется равномерно в течение календарного года (ежемесячно по 1/12) согласно постановлению правительства Новосибирской области №211-п от 14.06.2016 с последующей корректировкой оплаты в течении 1 квартала следующего года по фактическим потребления в прошедшем году (постановление правительства №354 от 06.05.2014).

Так для расчета ежемесячных платежей за 2018 год были взята 1/12 суммы ежемесячных показаний приборов учета за 2017 год.

ВСЕ исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ, МУП «КБУ») обязаны произвести годовую корректировку по фактическим итогам потребления тепловой энергии 2018 года в 1 квартале 2019 года.

Обращаем Ваше внимание, что корректировка может пройти как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения объема начисленных средств в зависимости от фактического объема ресурса тепловой энергии, потребленной домом.

В связи с тем, что отопительный период 2018 года был более продолжителен, чем в 2017 году и температура наружного воздуха была значительно ниже, фактический объем потребленной тепловой энергии в 2018 году превысил объем потребления в 2017 году, корректировка оплаты по услуге «Отопление» произойдет преимущественно в сторону увеличения. В сравнении с 2018 годом пересчет за 2017 был сделан в сторону уменьшения.

На основании фактических показаний приборов учета по итогам 2018 года и после проведения корректировки будет произведен расчет равномерных ежемесячных платежей на 2019 год.

Просим Вас обращать внимание на необходимость своевременной оплаты коммунальных услуг, в целях недопущения начислений пени.