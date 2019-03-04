Поиск: Ищут в архивах информацию о младенце, отец которого умер и не доехал до роддома 17 лет назад в Бердске

Руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что многие неравнодушные к нетипичной истории откликнулись на помощь.

— К сожалению, герои истории не нашлись. Но мы ищем. Многие жители Бердска и Новосибирска вызвались помочь в поиске, например, поискать информацию в архивах. Но пока все безуспешно, — сообщила Елизавета Лиманская.

Напомним, волонтеры ищут родственников погибшего 17 лет мужчины, который так и не увидел своего новорожденного сына.

-Сейчас мальчику должно быть 16 лет, день рождения в двадцатых числах июня, возможно, его зовут Денис, мать зовут Елена, проживала в Бердске. Отец не доехал до роддома — погиб. Но она может об этом не знать, и думать, что он не приехал в роддом 17 лет назад, потому что бросил её с новорождённым, — рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» 25 февраля руководитель отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Родители погибшего пытались самостоятельно найти Елену, которую никогда не видели, но ничего не вышло. Позже жена брата погибшего, войдя в семью и услышав эту семейную историю, вспомнила о существовании отрядов, которые ищут людей, переговорила с родителями погибшего и обратилась к нам. Родители погибшего хотят сообщить, что их сын не бросил свою семью, и готовы помогать ребёнку, так как это единственное, что осталось им от их сына.

Вчера вечером к нам на горячую линию отряда поступил звонок: речь шла о поиске человека, которого не смогли найти ещё 17 лет назад. Нельзя сказать, что это была заявка, слишком много прошло времени, и обычно такие звонки не оформляем заявкой, а рекомендуем родственникам обратиться в программу «Жди меня». Но ситуация настолько нетипична, более чем за три года работы в отряде не приходилось сталкиваться с такими обращениями. И мы начали думать, чем ещё можем помочь. Возникла мысль привлечь СМИ. К тому же в наших группах в соцсетях много бердчан, которые следят за нашими новостями, — говорит Алеся. — Поиск относится к категории не состоявшихся, но мы надеемся на положительный финал, когда прозвучат замечательные и наши любимые слова: «найден, жив!»».

Екатерина Боровик, звонившая нам жена брата погибшего, действующая от имени всей семьи, полагает, что родившая женщина думает, что молодой человек ее бросил:

-Родители погибшего говорят, что этот ребёнок — единственное что осталось от их сына, и они очень хотят его найти. Говорят, может быть ему чем-то помочь надо, может быть, девушка и не знает о его гибели, думает, что он не приехал в роддом и исчез, потому что испугался.

Получилось так, что сестра погибшего услышала разговор Романа — девушка сообщала ему по телефону, что она в роддоме, и у него родился сын. О том, что есть девушка и о ребёнке до этого никто из семьи не знал. Сестра начала расспрашивать брата, он рассказал, что девушку зовут Лена, они учились вместе в ПУ-47 в Бердске.

Рассказал, что Лена сказала ему, что верхняя часть лица, глаза ребёнка похожи на него, и что Лена хочет назвать мальчика Денисом. Через несколько дней он собирался ехать в роддом их забирать, собрал вещи, необходимые для выписки. Через два дня, 23 июня 2002 года, Роман трагически погиб — уехал по работе, и его нашли мёртвым на станции Посевной.

Звонок был в середине июня, значит, день рождения у него (ребёнка) где-то в середине июня. К этому времени Роман училище бросил и работал по специальности — телемастером. Когда после похорон родители поехали забирать документы из училища, они пытались узнать что-то про Елену, которая училась здесь, но там помочь не смогли».

Боровик Роман Анатольевич, 29.04.1981 года рождения. В Бердское ПУ-47 поступил в 2000 году, бросил учёбу осенью 2001 года. Родом из Черепановского района, посёлок Зимовье.

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