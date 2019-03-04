Самообслуживание: Без помощи медиков родные убирают тела умерших в холодильники морга в ЕАО

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Работал я однажды. В магазине грузчиком в Бердске и напротив жил алкоголик, напьется и валяется , мать его старая все бегала и просила прохожих затащить его домой на четвёртый этаж . И вот значит помер он ,приехала труповозка и увезла в морг , а потом обратно и вот мать его снова бегает и просит уже нас ,грузчиков, позвонила в дверь , стоит и просит , ну мол пожалуйста, занесите, ну в последний раз, а у нас. обед мы жремсс. Я ей объясняю, что не по адресу , я в принципе этим не занимаюсь, и не надо сюда звонить.Почему в морг увезли , а обратно уже не хотят.
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