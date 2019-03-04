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Самообслуживание: Без помощи медиков родные убирают тела умерших в холодильники морга в ЕАО

Прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле. Поводом послужили сообщения местных СМИ, что медики и полицейские отказывают жителям в транспортировке тел и обслуживании их в морге.

4.03.2019 Фото: Pixabay Один комментарий
 
Самообслуживание: Без помощи медиков родные убирают тела умерших в холодильники морга в ЕАО

Морг в Бердске расположен в больничном городке Микрорайона

Прокуратура Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО) приступила к проверке исполнения законодательства о погребении и похоронном деле в части оказания гражданам ритуальных услуг по транспортировке тел умерших, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Поводом послужили сообщения местных СМИ, в частности, ГТРК «Бира» о том, что медики и полицейские отказывают жителям в транспортировке тел и обслуживании их в морге. В результате жители перевозят тела усопших самостоятельно на своих машинах, а также сами убирают тела в холодильники морга. По данным СМИ, похожие жалобы поступает и из других районов автономии.

Как сообщается, прокурор ведет проверку в Центральной райбольнице. «В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, ответственных за обеспечение правопорядка в данной сфере»,— сообщает надзорное ведомство.

Источник: Коммерасант


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(1) Комментарий

  1. Сказочник

    Работал я однажды. В магазине грузчиком в Бердске и напротив жил алкоголик, напьется и валяется , мать его старая все бегала и просила прохожих затащить его домой на четвёртый этаж . И вот значит помер он ,приехала труповозка и увезла в морг , а потом обратно и вот мать его снова бегает и просит уже нас ,грузчиков, позвонила в дверь , стоит и просит , ну мол пожалуйста, занесите, ну в последний раз, а у нас. обед мы жремсс. Я ей объясняю, что не по адресу , я в принципе этим не занимаюсь, и не надо сюда звонить.Почему в морг увезли , а обратно уже не хотят.

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