Самообслуживание: Без помощи медиков родные убирают тела умерших в холодильники морга в ЕАО

Прокуратура Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО) приступила к проверке исполнения законодательства о погребении и похоронном деле в части оказания гражданам ритуальных услуг по транспортировке тел умерших, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Поводом послужили сообщения местных СМИ, в частности, ГТРК «Бира» о том, что медики и полицейские отказывают жителям в транспортировке тел и обслуживании их в морге. В результате жители перевозят тела усопших самостоятельно на своих машинах, а также сами убирают тела в холодильники морга. По данным СМИ, похожие жалобы поступает и из других районов автономии.

Как сообщается, прокурор ведет проверку в Центральной райбольнице. «В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, ответственных за обеспечение правопорядка в данной сфере»,— сообщает надзорное ведомство.

Источник: Коммерасант