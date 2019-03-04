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«Скотобазой» назвал жителей хрущевок чиновник Роскосмоса

Станислав Жарков: «Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?»

4.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Скотобазой назвал жителей хрущевок чиновник Роскосмоса

Сотрудник госкорпорации предположил, что контингент из ветхого жилья «засрет» новые дома за пару лет

Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков в беседе о реновации в Москве в Facebook назвал живущих в хрущевках людей скотобазой.

Скриншот диалога с участием Жаркова разместил Telegram-канал «Медиатехнолог». Дискуссия под одной из публикаций в социальной сети произошла в субботу, 2 марта.

Так, чиновник Роскосмоса заявил о том, что «контингент из хрущевок засрет» новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет. Эти слова вызвали критические отзывы у интернет-пользователей. Но вместо того, чтобы принести извинения Жарков принялся унижать собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал сотрудник госкорпорации.

По данным самого Жаркова в Facebook, с мая прошлого года он руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого Жарков на протяжении шести лет возглавлял департамент в Росатоме, а также работал в качестве юриста в Роснано.

В августе прошлого года в Москве начали заниматься сносом домов по программе реновации. Закон московской реновации, предполагающий снос столичного ветхого и аварийного жилья, был принят в июне 2017 года.

Источник: Московский комсомолец


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(10) Комментариев

  1. аксакал

    Если применительно к Бердску, то таких скотобаз у нас сколько угодно, я сам жил какое-то время в таком коровнике на Ленина. :(

    Thumb up 5 Thumb down 12

    • Аноним

      ну что, выбился «в люди»? Так это и тебе не помогло стать человеком… 8)

      Thumb up 13 Thumb down 2

      • аксакал

        А как назвать «жилье», в котором рядом с тобой живет быдло, которое каждую неделю блюет по пьяне в подъезде, а иногда (когда соседи не досмотрят за этим чмом) даже садиться срать у тебя под дверью? Это я называю скотством, а таких людей — достойных скотобойни. 8)

        Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Согласен с ним на 76%

    Thumb up 4 Thumb down 11

    • Аноним

      76% не согласны. Они ведь реально думали, что тот, кого они выбрали — должен был защитить их и от коварных американцев и от бедности и пенсионную реформу конечно остановит и накормит и напоит….

      Всего-то только и надо, что публично встать перед ним на колени :-D

      Thumb up 2 Thumb down 2

  3. Аноним

    У нас управляшки живут за счёт скотобазы. и облизываются

    Thumb up 3 Thumb down 3

  4. Луиза

    Живу в многоэтажке больше десяти лет, обычный подъезд, вокруг приятные цивилизованные люди. И вот пришел момент замены лифтов, вот тут все и вылезло наружу. Месяц уже хожу по лестницам захарканным, собаки гадят прямо на лестничных площадках, а хозяева не убирают за ними. Кто то мочится в углах возле мусоропровода. Скотобаза!!!

    Thumb up 7 Thumb down 0

  5. Аноним

    Я вот на следующей недели напишу письма во все организации от прокуратуры до президента и через 20 дней мусор буду вывозить к крыльцу администрации — уравняем методы воздействия на инновационно-креативное

    Thumb up 2 Thumb down 0

  6. житель Бердска

    А причем здесь мусор? Все вопросы к путинскому дружку Ротенбергу. Это ему мусорные деньги идут.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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