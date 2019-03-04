«Скотобазой» назвал жителей хрущевок чиновник Роскосмоса

Сотрудник госкорпорации предположил, что контингент из ветхого жилья «засрет» новые дома за пару лет
Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков в беседе о реновации в Москве в Facebook назвал живущих в хрущевках людей скотобазой.
Скриншот диалога с участием Жаркова разместил Telegram-канал «Медиатехнолог». Дискуссия под одной из публикаций в социальной сети произошла в субботу, 2 марта.
Так, чиновник Роскосмоса заявил о том, что «контингент из хрущевок засрет» новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет. Эти слова вызвали критические отзывы у интернет-пользователей. Но вместо того, чтобы принести извинения Жарков принялся унижать собеседников.
«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал сотрудник госкорпорации.
По данным самого Жаркова в Facebook, с мая прошлого года он руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого Жарков на протяжении шести лет возглавлял департамент в Росатоме, а также работал в качестве юриста в Роснано.
В августе прошлого года в Москве начали заниматься сносом домов по программе реновации. Закон московской реновации, предполагающий снос столичного ветхого и аварийного жилья, был принят в июне 2017 года.
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Если применительно к Бердску, то таких скотобаз у нас сколько угодно, я сам жил какое-то время в таком коровнике на Ленина.
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ну что, выбился «в люди»? Так это и тебе не помогло стать человеком…
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А как назвать «жилье», в котором рядом с тобой живет быдло, которое каждую неделю блюет по пьяне в подъезде, а иногда (когда соседи не досмотрят за этим чмом) даже садиться срать у тебя под дверью? Это я называю скотством, а таких людей — достойных скотобойни.
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Согласен с ним на 76%
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76% не согласны. Они ведь реально думали, что тот, кого они выбрали — должен был защитить их и от коварных американцев и от бедности и пенсионную реформу конечно остановит и накормит и напоит….
Всего-то только и надо, что публично встать перед ним на колени
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Встаньте, когда вам он разрешит
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У нас управляшки живут за счёт скотобазы. и облизываются
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Живу в многоэтажке больше десяти лет, обычный подъезд, вокруг приятные цивилизованные люди. И вот пришел момент замены лифтов, вот тут все и вылезло наружу. Месяц уже хожу по лестницам захарканным, собаки гадят прямо на лестничных площадках, а хозяева не убирают за ними. Кто то мочится в углах возле мусоропровода. Скотобаза!!!
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Я вот на следующей недели напишу письма во все организации от прокуратуры до президента и через 20 дней мусор буду вывозить к крыльцу администрации — уравняем методы воздействия на инновационно-креативное
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А причем здесь мусор? Все вопросы к путинскому дружку Ротенбергу. Это ему мусорные деньги идут.
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