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Правила использования материнского капитала ужесточат в России

Погасить кредит на жильё средствами материнского капитала можно будет только, если он выдан банком, АО «ДОМ.РФ», потребительским или сельскохозяйственным кредитным кооперативом.

4.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Правила использования материнского капитала ужесточат в России

Бердчане используют маткапитал как хорошее подспорье в покупке жилья

Погасить кредит на жильё средствами материнского капитала можно будет только, если он выдан банком, АО «ДОМ.РФ», потребительским или сельскохозяйственным кредитным кооперативом. Пенсионный фонд будет следить, чтобы деньги маткапитала не потратили на покупку непригодного для проживания помещения.

Такой правительственный законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседании Госдумы на этой неделе.

Документ устанавливает исчерпывающий перечень организаций, на погашение займов у которых могут быть направлены средства материнского капитала. Это контролируемые государством органы — банки и кредитные потребительские кооперативы, а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и единый институт развития в жилищной сфере (АО «ДОМ.РФ», ранее — АО «АИЖК»), которые вводит в закон о мерах поддержки семей с детьми новая инициатива.

Сегодня 17,1 % займов, на погашение которых отправляют средства маткапитала, берут в компаниях, которые не включены в перечень организаций, осуществляющих денежные операции и не подпадают под действие закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Поэтому риски неправомерного использования маткапитала с помощью этих организаций высокие, отмечают авторы законопроекта. А предлагаемые ограничения создадут дополнительную защиту от махинаций с выделяемыми государством деньгами, считают в Правительстве.

Законопроект также запрещает погашать ипотеку за счёт материнского капитала, если покупаемое помещение является непригодным для проживания. Чтобы проследить за этим, Пенсионный фонд и его территориальные органы будут направлять местным властям и органам жилнадзора запросы и выяснять, не находится ли квартира, которую планируют купить на средства маткапитала, в аварийном или подлежащем сносу доме. Если такая информация подтвердится, родителям откажут в распоряжении средствами таким образом. Только за первую половину 2017 года 1255 раз семьи пытались использовать средства материнского капитала незаконно, купив непригодное для проживания жильё, посчитали в ПФ РФ.

Новые правила не распространятся на тех людей, которые уже подали заявления на распоряжение деньгами материнского капитала до дня вступления в силу этого закона.

Источник: Парламентская газета


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