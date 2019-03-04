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Боятся переломать ноги покупатели магазина «Лента» в Бердске

После замечания на плохую отмостку претензию устранили, но не посыпали песко-соляной смесью ледяной тротуар.

4.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Боятся переломать ноги покупатели магазина «Лента» в Бердске

Для безопасности бердчан тротуары должны быть посыпаны песко-соляной смесью

Жалобы жителей отрабатывала 3 марта дежурная по городу руководитель пресс-центра администрации Бердска Анна Чекмазова.

— Были зарегистрированы жалобы на плохую отмостку магазина «Лента» по ул. Комсомольской. На момент осмотра отмостка была полностью очищена, однако прилегающий к торговой точке тротуар был покрыт наледью. Администратору магазина предложили принять меры: посыпать тротуар песко-соляной смесью, — рассказала на совещании чиновников 4 марта Анна Чекмазова.

Всю прошлую неделю отдел по энергетике и ЖКХ контролировал уборку кровли от снега и сосулек на многоэтажках, а также антигололедные мероприятия.

— Мы проводили сквозные проверки вне графика. В ходе их зафиксированы нарушения: наледь и сосульки по адресам: ул. К. Маркса, 56, Островского, 101, Ленина, 33, 35, 52, 56, Герцена, 17, 10. Направлена информация в управляющие компании. Сегодня мы планируем объезд, на эти адреса мы тоже заедем и посмотрим, что произошло с прошлой пятницы. В целях обеспечения безопасности жителей смотрим наличие антигололедных мероприятий: обработку песко-соляной смесью входных групп и тротуаров, — отметила начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.


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