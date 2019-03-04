КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»
Выбрали парк Победы для реконструкции жители Бердска
Самообслуживание: Без помощи медиков родные убирают тела умерших в холодильники морга в ЕАО
Поиск: Ищут в архивах информацию о младенце, отец которого умер и не доехал до роддома 17 лет назад в Бердске
Опрос: ВИЧ «передается» через рукопожатие и поцелуи, считают некоторые жители Бердска
«Скотобазой» назвал жителей хрущевок чиновник Роскосмоса
Правила использования материнского капитала ужесточат в России
Дефицит алкоголя ожидают продавцы России
Боятся переломать ноги покупатели магазина «Лента» в Бердске