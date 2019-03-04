«Платон» для сбора налогов могут ввести в России

Промежуточные итоги инвентаризации Минфином неналоговых платежей не понравились бизнесу. Вместо принятия закона о таких сборах — с его помощью предприниматели надеялись избежать увеличения фискальной нагрузки — Минфин намерен «погрузить» в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых платежей, а далее — еще порядка двухсот сборов, связанных с государственными реестрами, при этом включит в законопроект десятилетний мораторий на уголовную ответственность за их неуплату. Остальные бесчисленные платежи Минфин намерен урегулировать в отраслевом законодательстве. Три бизнес-объединения — РСПП, ТПП, «Опора России» — в пятницу сообщили, что готовят обращение к Владимиру Путину, в котором будут просить не включать квазиналоги в Налоговый кодекс.

Минфин в пятницу сообщил, что подвел промежуточные итоги работы по систематизации и регулированию неналоговых платежей — доклад отправлен в правительство. В результате инвентаризации в НК будут погружены шесть платежей — утилизационный, экологический и курортный сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата с грузовиков через систему «Платон» и сбор с операторов связи. Законопроект про эту первую «шестерку» ожидает «скорейшее внесение в правительство», сообщил Минфин.

Следом за ними в НК будут включены платежи, схожие по своей природе с госпошлинами. «Речь идет, в частности, о плате, взимаемой за сведения из различных государственных реестров и регистров. Инвентаризация выявила около двух сотен таких реестров»,— поясняет Минфин, добавляя, что еще предстоит «внимательно проанализировать экономическую обоснованность» этих платежей. Также министерство предлагает к кодифицикации патентные пошлины и ряд платежей за обязательную госэкспертизу документации. «Практика, при которой за оказание госуслуг взимается плата, не включенная в НК, не должна существовать»,— обозначило свою категоричную позицию министерство.

Ситуацию с оставшимися неналоговыми платежами, например со связанными с получением обязательных услуг или компенсацией вреда, Минфин предлагает детально поработать уже с отраслевыми министерствами. В целом, заключает Минфин, уже «создан фундамент» для того, чтобы дальнейшая проработка регулирования неналоговых платежей велась на уровне отраслевого законодательства.



Что не нравится бизнесменам

Прежде всего бизнес против включения в Налоговый кодекс шести квазиналоговых платежей. Отметим, что принципиальное решение об этом было принято правительством еще осенью.

Собеседники “Ъ” отмечают, что бизнес-сообщество «не было услышано». В РСПП, ТПП и «Опоре» “Ъ” сообщили, что готовят обращение к Владимиру Путину, в котором попросят не включать в НК платежи в запланированном Минфином виде. «Деловая Россия», по информации “Ъ”, в совместном обращении принимать участие не собирается. Напомним, бизнес-объединения предлагали принять отдельный закон по «неналогам» и создать реестр таких платежей. «Мы продолжаем убеждать Минфин и другие органы в необходимости принятия отдельного закона о регулировании неналоговых платежей. Это позволит прекратить практику их бесконтрольного введения и изменения»,— сказал “Ъ” вице-президент ТПП Вадим Чубаров.

Как поменяются налоги в ближайшие шесть лет

Глава «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что «по факту вместо упорядочивания неналоговых платежей вводятся шесть новых налогов, которые касаются не только предпринимателей, но и всех граждан — в частности, курортный сбор». «Это вызовет не только увеличение налоговой нагрузки на бизнес, но и приведет к дополнительным основаниям для уголовной и административной ответственности предпринимателей»,— говорит Александр Калинин. Он отмечает, что сейчас на сборы не распространяются нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, пени, блокировки счетов и т. д.— с введением их в НК все это изменится. В «Опоре» также указывают, что сборы предусматривают механизм вычета компенсационных мероприятий, на налоговые платежи это не распространяется.

«Мы настаиваем на том, чтобы при кодификации был сохранен целевой характер ряда сборов и механизм арбитража, при котором плательщик сбора, к примеру утилизационного, мог сам решать — платить сбор государству или самому утилизировать. К тому же важно продумать вопрос смягчения режима санкций за неуплату платежей, вновь включенных в НК, на длительный (до 10 лет) переходный период»,— сказал “Ъ” глава комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. Отметим, что позднее в пятницу Минфин дополнительно разъяснил, что предлагает установить десятилетний мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после их включения в Налоговый кодекс и повысить порог, при котором она будет наступать.

Источник: Коммерсантъ