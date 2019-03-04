Вернулся: Обрадовались священнику Василию Бирюкову чиновники Бердска

Посетил совещание чиновников 5 марта несколько дней назад вступивший в должность настоятель Преображенского собора отец Владимир (Василий Бирюков) в Бердске.

— В совещании сегодня принимает участие почетный гражданин города отец Владимир, ныне он вновь настоятель Преображенского кафедрального собора. Да, отец Владимир? — обратился к священнику на совещании чиновников 4 марта мэр Бердска Евгений Шестернин.

Так точно, — был по-военному краток Бирюков.

После совещания к отцу Василию подходили чиновники и говорили, что рады его возвращению. И батюшка сам искренне радовался теплой встрече.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», митрополит Новосибирский и Бердский Никодим назначил Бирюкова настоятелем Преображенского кафедрального собора. Этому рады и этого очень ждали служители церкви и прихожане. С радостью воспринял назначение и сам батюшка. К своим обязанностям отец Владимир приступил со 2 марта.

Два года назад отца Василия отстранили от должности настоятеля Преображенского собора. Официальной причиной отставки стало отсутствие высшего образования. Теперь отец Владимир учится в духовной академии. И может быть настоятелем.

В прошлом году комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин Бердска» из нескольких кандидатов выбрала Василия Бирюкова. Члены комиссии проголосовали за него единогласно. Он стал почетным жителем города.

Несет людям слово Божье

Василий Бирюков родился 12 февраля 1966 года в Колпашево Томской области в семье верующих. В 1976 году Василий Бирюков переехал к бабушке в Поволжье. В городе Димитровграде Ульяновской области окончил школу. В 1985 году с отличием окончил Димитровградский машиностроительный техникум. С 1985 по 1987 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В 1987 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1992 году окончил заочное отделение Московской духовной семинарии. В 1989 году Василий венчался с Валентиной. Затем митрополитом Гедеоном был рукоположен в сан священника и направлен в Бердск. Где служил настоятелем кафедрального собора Преображения Господня, который начали строить в 1991 году. В 2006 году архиепископ Тихон назначил его быть благочинным центрального областного округа Новосибирской епархии. В его попечение входят храмы Доволенского, Кочковского, Каргатского, Чулымского, Коченевского районов.

Василий Бирюков основатель духовного возрождения в Бердске. Он был не только священником и нес для жителей города слово божье, но был еще хорошим хозяйственником. Под его руководством были построены кафедральный собор Преображения Господня, Воскресная школа и два храма: Сретения Господня и в честь Богоявления Господня.

С участием отца Василия был организован военно-патриотический клуб «Добрыня». При Воскресной школе работает вокальный ансамбль «Свеча». В праздничные и будничные дни священник отец Василий обходил больницы, интернаты, приюты, дома прихожан, знакомых. При храме традиционно проводится летний православный лагерь для детей и молодежи. В Воскресной школе еженедельно проходят молодежные встречи.

С матушкой Валентиной воспитали троих детей. В 2016 году отец Василий овдовел.

9 марта 2017 года в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.