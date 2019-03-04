2, 4 млрд руб. потратили на капитальный ремонт многоэтажек в Новосибирской области

В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. С докладом «Об итогах выполнения программы капитального ремонта за 2018 год» на оперативном совещании выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Глава региона подчеркнул, что по итогам 2018 года в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению программ капитального ремонта Новосибирская область находится на 5 месте, а также занимает лидирующую позицию среди субъектов Сибирского федерального округа по данным мониторинга региональных систем капитального ремонта, проведённого Минстроем России.
Всего за 5 лет реализации программы капитальным ремонтом охвачено почти 2,5 тысячи многоквартирных домов, что составляет 19% от общего количества домов в программе. В результате проведённых мероприятий улучшили условия проживания более 250 тысяч граждан.
В соответствии с региональной программой, в 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 729 многоквартирных домах, что на 52 дома больше, чем в 2017 году. План выполнен в полном объёме.
Общая стоимость мероприятий, реализованных в рамках региональной программы капитального ремонта, в 2018 году превысила 2 млрд 400 млн рублей за счёт всех источников финансирования. Из областного бюджета в 2018 году оказана финансовая поддержка в сумме 97 млн рублей на реализацию программы капитального ремонта в 105 многоквартирных домах. В 2019 и последующие годы планируется сохранить темпы работ в рамках программы на уровне не менее 700 домов в год.
На протяжении двух последних лет фиксируется уровень собираемости взносов на счёте регионального оператора, близкий к 100%. Данный показатель является не только результатом усиления претензионной работы регионального оператора с собственниками, но и следствием позитивных изменений в восприятии действующей системы капитального ремонта со стороны населения.
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