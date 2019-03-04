Без аукциона продали частнику землю за 61 тыс. руб. чиновники под Бердском

Чиновники продали землю, не дождавшись окончания торгов
Прокурор Новосибирского района провел проверку исполнения земельного законодательства в деятельности администрации Барышевского сельсовета.
По результатам проверки прокурор района установил нарушение администрацией сельсовета требований земельного законодательства при продаже физическому лицу для индивидуального жилищного строительства земельного участка площадью 1 799 кв.м.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка.
В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением, и о проведении аукциона по продаже земельного участка. Если по истечении этого срока заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи, его подписание и направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка.
В нарушение этой нормы закона администрация сельсовета издала постановление о предоставлении физическому лицу земельного участка, заключила с ним договор купли-продажи земельного участка до окончания установленного срока приема заявлений граждан об участии в аукционе по продаже земли (без проведения аукциона и при подаче иными гражданами заявлений о намерении участвовать в аукционе).
Новосибирский районный суд по иску прокурора района признал недействительными (в силу их ничтожности) постановление администрации сельсовета и договор купли-продажи земельного участка с применением последствий недействительности сделки, предусмотренных ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Суд обязал гражданина передать земельный участок в государственную не разграниченную собственность, а на администрацию сельсовета – возвратить физическому лицу денежные средства, оплаченные за земельный участок, в размере 61 579 рублей.
Новосибирский областной суд это решение суда оставил в силе.
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