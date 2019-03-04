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Спас младенца в коляске от падения глыбы льда с козырька балкона молодой отец в Бердске

Мужчина прогуливался с ребенком, но по пути решил зайти в Альфа-банк. Войдя в задние, услышал грохот. Лед и снег свалился с козырька балкона. (ФОТО)

4.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено Дмирием Один комментарий
 
Спас младенца в коляске от падения глыбы льда с козырька балкона молодой отец в Бердске

Глыбы льда, свалившиеся с крыши, разлетались на дальнее расстояние

Историю о собственном спасении и своего ребенка «Курьер. Среда. Бердск» поведал бердчанин Дмитрий. 3 марта он отправился на прогулку с малышом, но по пути решил зайти в Альфа-банк, расположенный по адресу: улица Ленина, 42. Весенняя прогулка могла закончится трагедией.

-Я прошёл мимо заведения «Лайм», поднялся по пандусу, зашел в банк и услышал грохот. Дверь открываю, вижу глыбы льда свалились с козырьков балкона прямо туда, где люди ходят! В такой ситуации даже ширина пристройки банка не спасает! Прям над пандусом Альфа-банка остался один такой же не очищенный балкон ! Будьте осторожны, особенно те, кто с детьми гуляет! — предупредил горожан Дмитрий.

Мужчина отметил, что в соседнем Новосибирске на каждом доме указан номер телефона, куда можно позвонить и рассказать об опасных крышах и балконах, со свисающими с них снегом и льдом. По словам молодого отца, в течение часа приезжает служба, которая устраняет потенциальную угрозу.

-Куда у нас в Бердске обращаться, кто бы знал? А в выходной наверное ещё и пошлют куда подальше … Скажут, что не отвечают за это, сошлются на коммунальщиков. Будем ждать, пока глыба свалится на кого-нибудь, а потом начнем бегать … — подытожил бердчанин.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что уборка кровель от сосулек и наледи стоит на особом контроле отдела энергетики и ЖКХ мэрии Бердска.

— Наблюдается повышение температуры воздуха. Возможен сход снега, как с балконов, так и с крыш учреждений и многоквартирных домов. Я прошу вас и Павла Дятлова (начальник административно-технической инспекции — прим. ред.) усилить эту работу, и там, где руководители не понимают по-хорошему, мы будем вынуждены приступать к административным воздействиям. Там, где находятся наледи или сосульки, должна быть сигнальная лента, как минимум, и проводится работа по очистке кровель, балконов от наледи и снега. Также прошу дежурных постоянно отслеживать эту работу в субботу и воскресенье, — довел до сведения замглавы Бердска Владимир Захаров.

Дежурившая в этот день по городу начальник отдела общественных связей мэрии Анна Чекмазова сообщила«Курьер. Среда. Бердск», что снег и лед на крышах многоквартирных домов она видела лишь в Микрорайоне. Но при этом на многих крышах работали специалисты по уборке снега.

— Сейчас мы разберемся в этом случае. Что касается многоквартирных домов, то в таких случаях необходимо обращаться в отдел ЖКХ администрации. Если снег и лед представляют опасность на крышах юридических лиц, то в Административно-техническую инспекцию города. Можно позвонить в приемную администрации. Звонок перенаправят дежурному по городу, он проверит информацию. После — будут приняты оперативные меры по устранению угрозы обвала снега и льда с крыш, — сообщила Анна Чекмазова.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пока кого нибудь не прибьет ничего никто делать не будет. И мэр будет сидеть до последнего. У них что отдел общественных связей крыши чистит? Гениальный управленец!

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