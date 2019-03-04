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Опрос: ВИЧ «передается» через рукопожатие и поцелуи, считают некоторые жители Бердска

Студентка из медицинского колледжа Анастасия Акимова заняла первое место в конкурсе «Студент года-2019» в Бердске. (ВИДЕО)

4.03.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.
 
Опрос: ВИЧ передается через рукопожатие и поцелуи, считают некоторые жители Бердска

В будущем бердская студентка года планирует стать эндокринологом

Студентка из медицинского колледжа Анастасия Акимова заняла первое место в конкурсе «Студент года-2019» в Бердске. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», почему выбрала неперспективную профессию и почему медик должен быть примером для пациента.

Желание стать медиком возникло у Насти в 8 классе. Проходя медицинскую комиссию, в девушках в медицинских халатах она увидела профессионально подкованных специалистов, помогающих не только делом, но и словом. И она поняла, что тоже хочет быть медицинской сестрой и помогать людям.
— Кто-то скажет, что это малооплачиваемая и неперспективная работа, а я отвечу: это не главное в жизни. Главное, суметь реализовать себя в профессии, которая тебе интересна и несет добро людям. Помогать ближнему- это здорово! — убеждена девушка.
Победу в конкурсе девушка связывает с выбором злободневной темы для проекта.
На конкурс «Студент года-2019» каждый участник представлял социальный проект. Анастасия с блеском презентовала — «Вич-инфекция без мифов и иллюзий» о способах заражения и профилактике этого заболевания.
С целью выявления уровня информированности по вопросам ВИЧ-инфекции, в декабре 2018 года был проведен анонимный опрос среди студентов колледжа специальности «лечебное дело» и жителей города Бердска.
Было опрошено 312 человек, из них 209 женщин и 103 мужчины, при этом 44,4 % анкетированных имели высшее образование, 35,1 % среднее специальное и 20,5 % — среднее. Возраст опрашиваемых лиц составил от 18 до 63 лет.
— Результаты анкетирования показали, что все знают о ВИЧ-инфекции, но, к сожалению, не все хотят проверять свой ВИЧ-статус. У многих ошибочное мнение, что это смертельное заболевание и его никак нельзя предотвратить. Удивительно, что некоторые думают, что ВИЧ может предаться через рукопожатие и поцелуй, — рассказывает студентка.
В будущем она планирует продолжать просвещение в области.
ВИЧ-инфекции на открытых уроках среди старшеклассников, в колледжах Бердска и Новосибирска.
Автор видео Елена Белоусова

Учеба в колледже Анастасию очень занимает. Ей нравится, что преподаватели — не только профессионалы своего дела, но и относятся к студентам как к взрослым.
Она учится с 8 до 16 часов, затем короткий перерыв и до полуночи делает уроки.
Девушка планирует окончить с красным дипломом колледж и поступить в вуз. Ей нравится эндокринология:
— Эндокринология — одна из самых динамично развивающихся областей медицины. Гормоны играют огромную роль в жизни человека. Они влияют на наш рост, остроту ума, эмоции, сон. Это дирижер организма.

Автор видео Елена Белоусова

Несмотря на занятость, студентка старается свободное время проводить активно:
— Я с рождения была активным ребенком, занималась синхронным плаванием, конным спортом. Сейчас я свободное время провожу также физически активно. Мне нравится бегать, танцевать, шевелиться и готовить простые блюда. Например, индейку с овощами и сыром в духовке.
Анастасия изучает психологию. По ее словам, в работе с людьми важно предугадывать эмоции, искать ключики к тонкой душе.
В будущем видит себя врачом в районной больнице и мамой дочки Евдокии.
Она вступила в студенческий клуб «Будь здоров» и теперь пропагандирует здоровый образ жизни.
— Медик должен быть примером для пациента. Одних лекарств для здоровья недостаточно. Важно все делать в комплексе. Правильно питаться, ухаживать за собой и быть активным человеком по жизни, — убеждена Анастасия Акимова.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    мракобесие во всей красе
    реально, ощущение что люди поглупели за последние 100 лет, хотя технологии и наука рванули…

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  2. Аноним

    А где график работы ВИЧ-автомобиля — лаборатории?

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