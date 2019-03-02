Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

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Светлая ему память.
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Очень жалко,когда уходят такие люди.
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Человек, у которого были Ум, Честь и Совесть.
Вечная память.
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Теперь у нас остался только один живой российский нобелевский лауреат и один из самых молодых, Константин Новосёлов, в возрасте 36 лет получивший премию за создания графена, теперь гражданин Великобритании, 20 лет назад он покинул Россию, как и любой, здравомыслящий учёный нового поколения, вовремя уехал туда, где науку ценят больше и где есть научное будущее.
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И ни одна св…чь из правительства не выразила соболезнование.
Потому что он был коммунистом или потому что был против приватизации науки медвепутами?
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