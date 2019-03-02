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Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

Острая сердечно-легочная недостаточность стала причиной его смерти.

2.03.2019 Фото: Kremlin.ru 5 коммент.
 
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

Умер Жорес Алферов

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его супруга Тамара.
Ему было 88 лет.
В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.
Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).
В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.

Острая сердечно-легочная недостаточность стала причиной смерти Жореса Алферова. Об этом сообщил главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава.

Смерть наступила вчера, 1 марта, в 23:40 мск.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Светлая ему память.

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  2. Новый мэр

    Очень жалко,когда уходят такие люди.

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  3. Гость

    Человек, у которого были Ум, Честь и Совесть.
    Вечная память.

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  4. Поросёнок Пётр

    Теперь у нас остался только один живой российский нобелевский лауреат и один из самых молодых, Константин Новосёлов, в возрасте 36 лет получивший премию за создания графена, теперь гражданин Великобритании, 20 лет назад он покинул Россию, как и любой, здравомыслящий учёный нового поколения, вовремя уехал туда, где науку ценят больше и где есть научное будущее.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  5. Аноним

    И ни одна св…чь из правительства не выразила соболезнование.
    Потому что он был коммунистом или потому что был против приватизации науки медвепутами?

    Thumb up 2 Thumb down 0

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