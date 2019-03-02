Метель обрушится на Бердск в ближайшие часы. Оттепель валит снег с крыш

Синоптики из ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупреждают жителей области о том, что на выходные, 2 и 3 марта, будет облачная и ненастная погода с оттепелью, снегом и порывистым ветром.

Погода в с 2 по 4 марта будет теплой, температура до +3 градусов, мокрый снег, порывистый ветер до 17 м/с, метель.

В ночные часы подморозит до −8…-11 градусов, на дорогах — гололедные явления.

Вместе с потеплением в Новосибирскую область пришел обильный снегопад. На крышах образуются крупные слои легкого и рыхлого снега, который слеживается и тяжелеет, оказывая дополнительную нагрузку на перекрытия. Накануне эксперты муниципальной жилищной инспекции мэрии Новосибирска осматривали многоквартирные дома на территории города и выявили ряд нарушений, в том числе наличие наледи и снежных навесов на кровлях и козырьках, передает МЧС.

Специалисты МЧС России призывают руководителей всех учреждений и управляющих компаний провести тотальную проверку состояния крыш и организовать их регулярную уборку от снега. Владельцам частных домов и собственникам дач также следует прислушаться к рекомендациям МЧС России — с максимальной осторожностью и соблюдением мер безопасности организовать или провести расчистку крыш.

Не рассчитанные на большую нагрузку крыши легких сооружений (беседки, веранды) могут деформироваться или обрушиться под тяжестью снега. Поэтому владельцам частных домов и дач рекомендуется в ближайшие дни заняться расчисткой снега. Если у вас есть пожилые родственники, которые проживают в частном секторе, помогите им с уборкой снежных масс.

Гражданам следует быть внимательными и обходить места обрушение снега, наледи и сосулек. Особо опасными участками крыши являются водостоки, поскольку именно там образуются сосульки, которые могут падать на землю. При обнаружении на крыше многоквартирного дома снежных масс и сосулек, необходимо обратиться в управляющую компанию или обслуживающую организацию.