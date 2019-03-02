Безысходность: У матери с тремя детьми есть лишь 5000 рублей на съемную комнату в Бердске

Плачет от безысходности мама троих детей в Бердске.

— Когда мы заселялись в комнату в общежитии, хозяйка говорила, что сдает жилье надолго. Меня все устраивало. Ведь в комнате были все предметы первой необходимости. У нас самих ничего нет. А буквально на днях хозяйка заявляет, что нам нужно съезжать, мол, она сама будет переезжать в эту комнату. Говорит, что могу пожить еще две недели. Но если я заплачу за эти две недели, то у меня не будет денег, чтобы снять другое жилье. Сейчас у меня есть 5000 рублей. Я уже искала комнату, но все, что смотрела, нам не подходит — предлагают пустое жилье. Помогите мне ради Бога найти комнату, я не знаю, что мне делать, — рыдала в трубку 28 февраля бердчанка Люба.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» уже помогали семье Любы. Накануне 2019 года. Для ее трех деток, 7-летней Сабины, 6-летнего Феди, 3-летней Ланы, они передали сладкие новогодние подарки, мешок с конфетами, кучу игрушек, канцелярские принадлежности. А их маме — два комплекта постельного белья. И дети, и их мама от всего сердца поблагодарили благотворителей.

Детей Люба воспитывает одна. Женщина сбежала от мужа. Когда ее спросили, бил ли ее супруг, Люба опустила глаза и призналась: «Все бывало». И было время, когда ей с детьми не было где жить и что поесть. Помогли добрые люди. На некоторое время Любу с детками приютили неравнодушные бердчане, а затем помогли снять жилье в общежитии.

Чтобы содержать семью, Любе приходится трудиться на двух работах днем и ночью. Половина ее заработка уходит на оплату жилья. Семья еле сводит концы с концами.

У Любы в районном центре осталось жилье — небольшой домик, приобретенный на средства материнского капитала. Но она не может его продать, чтобы купить хотя бы небольшую комнатку в общежитии для своей семьи. Люба рассказала, что ходила в риэлторскую контору, и с нее за помощь в продаже запросили 50 000 рублей. Ей такие деньги взять негде. Она была бы очень признательна, если кто-нибудь помог бы ей продать жилье.

Люба заботливая и любящая мама. Ее дети ухоженные и воспитанные. И помощь, оказанная этой семье, пойдет только во благо.

Если вы готовы помочь Любе найти жилье или продать дом, звоните по телефону редакции «Курьера»: 3-00-10.

Есть возможность оказать материальную поддержку, можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям.

Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (для Любы)

Низкий поклон!

На карту перечислили деньги:

Евгений Анатольевич — 200 рублей. Спасибо!

Аноним — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Юрьевна — 100 рублей. Спасибо!

Аноним — 1000 рублей. Спасибо!

Аноним — 500 рублей. Спасибо!

Полина Геннадьевна — 100 рублей. Спасибо!

Юлия Анатольевна — 100 рублей. Спасибо!

Александр Юрьевич — 2000 рублей. Спасибо!

Сергей Анатольевич — 100 рублей. Спасибо!

Игорь Михайлович — 200 рублей. Спасибо!

Андрей Иванович — 200 рублей. Спасибо!

Владимир Владимирович — 200 рублей. Спасибо!

Без имени — 1000 рублей. Спасибо!