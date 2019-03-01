Мур-мур: 58 кошек из приюта «Надежда» Бердска отметили профессиональный праздник

Сегодня, в первый день весны, отмечается всероссийский праздник — День кошек.

«Курьер. Среда. Бердск» по этому случаю посетил приют для бездомных животных «Надежда». Сотрудником центра поведали о трагических судьбах пушистых питомцев.

— На сегодняшний день в нашем приюте находится 58 котов и кошек. Все они вакцинированы и стерилизованы. Обычно все кошки, которые поступают к нам, имеют заболевания, но мы их оперируем и лечим. За неделю поступает около 2-3 кошек, а забирают гораздо меньше, – рассказала сотрудник приюта Татьяна Николаевна.

Кот Муся, которого нашли на дороге, и принесли совсем замерзшего.

Кошка Соня, которая совсем недавно мучилась от болей в кишечнике, была благополучно прооперирована и чувствует себя прекрасно.

Кот Кеша находится в приюте уже около 3 лет. За это время ему удачно прооперировали почки. Благодаря операции он снова может резво бегать.

Котенок Ричард прибыл в «Надежду» совсем недавно, но уже освоился и спокойно лакомится кусочками мяса.

Кошка Маша очень ласковая и скромная девочка. Ее нашли неподалеку от приюта. Проблем со здоровьем у нее совсем нет.

Кот Вафля сейчас находится на карантине, но после того, как его вылечат, он снова сможет играть со своими братьями.

Котенок Джо попал в приют буквально 6 дней назад. Его принесла девушка, которая нашла животное по пути домой.

Такие праздники есть во многих странах. Например, в Японии день кошек отмечается 22 февраля, в Польше – 17 февраля, а в Соединенных Штатах Америки- 29 октября .

История праздника начинается с 2002 года, когда международным фондом по защите животных был создан всемирный официальный праздник – День кошек. Однако неофициально его празднуют еще с 1987 года, когда первой страной-инициатором выступила Япония. Праздник имеет основную цель – создать как можно больше приютов для котов и запустить производство качественного кошачьего корма.

Семейство кошачьих включает в себя 36 видов животных, среди которых есть и тигр, и обычные кошки.

Инициатива праздновать Международный день кошек 1 марта в России принадлежит Московскому музею кошки. Идею определить один день в году для праздника домашних любимцев подсказали владельцы и любители этих удивительных животных.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск»напоминает, что животных, которых мы приручаем нужно кормить и выхаживать, но никак не выбрасывать на улицу совершенно одних и голодных.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» © Антуан де Сент-Экзюпери