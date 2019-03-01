Голодец: Женщины не достигают уровня образования как у мужчин

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Постулаты Голодец:
1. Женщины не достигают уровня образования как у мужчин.
2. Соответственно средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
У Голодец на удивление мужская логика! И зарплата тоже мужская))
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