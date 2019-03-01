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Голодец: Женщины не достигают уровня образования как у мужчин

Вице-премьер заявила, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

1.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Голодец: Женщины не достигают уровня образования как у мужчин

Чиновница добавила, что при всех возможностях женщины не достигают такого же уровня карьерного роста как у мужчин

Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в пятницу.

— Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин, — сказала она. — При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин», — добавила вице-премьер.

По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит в Новокузнецке 1-2 марта. В нем принимают участие представители 16 стран и 39 регионов России — парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.

Источник: ТАСС



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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Постулаты Голодец:
    1. Женщины не достигают уровня образования как у мужчин.
    2. Соответственно средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

    У Голодец на удивление мужская логика! И зарплата тоже мужская))

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