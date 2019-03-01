За 2018 год сибирские пользователи мобильного приложения «Госуслуги» подали 1,4 млн заявок

Количество государственных услуг, полученных сибиряками через мобильное приложение «Госуслуги» за 2018 год увеличилось в четыре раза и равно 1,4 млн.