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«Скидку» на вывоз мусора получат жители Новосибирской области

Утилизация отходов — коммунальная услуга, которая подлежит частичной компенсации. Для многодетных семей и приёмных семей, принявших на воспитание одного-двух приёмных детей размер льгота составит 30 %. (СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ)

1.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Скидку на вывоз мусора получат жители Новосибирской области

Бердский полигон ТБО

Министерство труда и социального развития Новосибирской области напоминает жителям региона о том, что на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) распространяются все льготы, которые предоставляются потребителям по иным коммунальным услугам.

Как отметили в МинЖКХ региона, услуга по обращению с ТКО с 1 января 2019 года относится к коммунальным услугам. Для льготных категорий граждан предусмотрена государственная поддержка в виде компенсации части расходов на ее оплату.

Порядок получения льгот аналогичен порядку получения льгот по другим коммунальным услугам и регулируется Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и Законом Новосибирской области от 06.12.2013 № 380-ОЗ «О порядке и условиях предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новосибирской области».

Для граждан, получающих в установленном порядке компенсации за жилищно-коммунальные услуги, компенсация услуги по обращению с ТКО будет предоставляться автоматически при поступлении сведений от исполнителя услуги о начислениях и оплате. Для оформления лицевого счета собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не требуется предоставлять данные региональному оператору, данные сведения передаются управляющими организациями, ТСЖ и иными организациями, осуществляющими управление домом. Дополнительно подтверждать статус льготной категории граждан (при ранее оформленных льготах) – не требуется. Для получения субсидии необходимо своевременно производить оплату по услуге обращение с ТКО.

Между региональным оператором по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск» и министерством труда и социального развития Новосибирской области ежемесячно до 12 числа каждого месяца, следующего за отчетным, производится обмен данными на основании заключенного соглашения по информационному взаимодействию.

Размер компенсации платы за обращение с ТКО составит 30% – для многодетных семей с тремя-четырьмя детьми и приёмных семей, принявших на воспитание одного-двух приёмных детей. Компенсацию в размере 50% получат следующие категории:

— многодетные семьи с пятью и более детьми;
— инвалиды войны и лица, к ним приравненные;
— участники Великой Отечественной войны;
— жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность;
— члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
— бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
— инвалиды;
— семьи с детьми-инвалидами;
— граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
— ветераны труда, ветераны труда Новосибирской области;
— лица, признанные реабилитированными (пострадавшими от политических репрессий);
— лица, имеющие почетное звание РФ, РСФСР или СССР;
— приёмные семьи с тремя и более детьми;
— награжденные знаком отличия «За материнскую доблесть».

Для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа на территории Новосибирской области, размер компенсации платы за обращение с ТКО составит 100%. В их числе медицинские работники, работникам культуры, ветеринарии, социальных служб, работники образования.

Следует отметить, что региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых при расчете компенсации региональных льготников, включает оплату обращения с ТКО.

Источник: nso.ru


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    хм… если смотреть по списку — даже простым обычным пенсионерам скидка не предусмотрена ..)
    это просто попытка снизить социальный накал этой проблемы — просто кинули кому то косточку, чтобы было поменьше возмущающихся …..
    на самом деле весь этот мусорный «налог» , как и прочие пенсионные реформы , капитальные ремонты и бездумные повышения цен, тарифов, ндс, бензинов и прочее — это афера правительственных мошенников …зачем грабить с пистолетом кого то отдельного, когда можно просто поднять цены, тарифы и ввести новые налоги для всех сразу — и кто купит себе очередные виллы на западе и уведет очередную сумму в офшор … :-!

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