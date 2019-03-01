Как Джуно: KFC и McDonalds взяли в кольцо жителей Бердска

Население Земли увеличивается, а это значит, что у людей появляется потребность в пище все больше и больше. Бизнес мгновенно откликается на запросы человечества, предлагая быструю, не всегда полезную еду.

Известно, что столицей фастфуда является Америка. Город Джуно в штате Аляска находится на одной параллели с Бердском. Правда, он несколько меньше. В Бердске насчитывается 103 тыс. человек, население Джуно чуть больше 33 тыс. Делает города похожими наличие заведений фастфуда.

KFC и Макдональдс — это крупнейшие в мире сети ресторанов быстрого питания. Находятся эти заведения в Бердске — у железнодорожного вокзала и в Северном микрорайоне города — на пешеходном и транспортном трафике.

Зайдя в рестораны быстрого питания, можно обнаружить большой выбор блюд: бургеры, картофель фри, твистеры и различные напитки на выбор. Народ в залах есть всегда, но это и не удивительно, так как большинство населения России (и бердчане не исключение) любит полакомиться крылышками в панировочных сухарях или же сочными бургерами с хрустящей булочкой.

— Я студент, и такая пища мне по карману. Иногда даже домашние задания делаю, не выходя из ресторана. Жаль, что ночевать здесь нельзя, — с юмором ответил на вопрос корреспондента студент 2 курса Евгений.

Цены в таких ресторанах приблизительно одинаковые. Стоимость за бургеры в KFC варьируются от 69 до 259 рублей, картофель фри — от 50 до 90 рублей, а напитки — от 50 до 139 рублей. В Макдональдс же бургеры предлагают по цене от 48 до 265 рублей, картофель фри — от 44 до 74 рублей, напитки — от 40 до 110 рублей.

Как оказалось, в кафе людям нравится совершенно все: быстрая подача блюд, отзывчивость сотрудников, уборка туалетов и залов, а также ассортимент блюд.

— Я питаюсь здесь не часто, но, когда еду мимо, то обязательно зайду и куплю себе чего-нибудь. Я работаю дальнобойщиком и такой прием пищи для меня — это нормально. Мне нравится, что здесь готовят довольно быстро и при моей работе не нужно ждать долго, — рассказал дальнобойщик Алексей.