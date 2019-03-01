Провалился в канализационный колодец ребенок в Колывани

Прокуратура Колыванского района провела проверку в связи с падением несовершеннолетнего в открытый канализационный колодец вблизи многоквартирных домов по ул. Г.Гололобовой в р.п. Колывань.
Установлено, что многоквартирные дома по ул. Г.Гололобовой в р.п. Колывань введены в эксплуатацию с построенными канализационными сетями, отклоняющимися от запроектированных.
Построенная система канализации предназначена для обслуживания трех многоквартирных домов, не расположена в границах земельного участка какого-либо из указанных многоквартирных домов, а потому не является зоной ответственности управляющей компании. Кроме того, такая система канализации для обслуживания многоквартирных домов №№ 1, 3, 5 по ул. Г.Гололобовой в р.п. Колывань собственника не имеет.
Администрацией р.п. Колывань не направлено заявление о принятии на учет бесхозяйной недвижимой вещи в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, право собственности на указанные объекты не зарегистрировано. Система канализации не передана в обслуживание иным лицам.
Указанные нарушения (бездействие) явились причиной безответственного содержания системы канализации, в которую упал ребенок. В настоящее время канализационный колодец закрыт.
Прокурор района Алексей Феоктистов внес главе р.п. Колывань представление об устранении нарушений законодательства.
Рассмотрение акта реагирования и исполнение требований прокурора взяты в прокуратуре на контроль.
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