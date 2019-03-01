Выпавший из окна шуруповерт разбил голову прохожему в Новосибирске

-В Первомайском районе во дворе дома №32/1 на улице Героев Революции на парня упал шуруповерт», — сообщил подписчик группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в группе Вконтакте.

На месте происшествия работала скорая помощь. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию подтвердили. Сообщение об инциденте поступило вечером 28 февраля.

-На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, — отметили в пресс-службе ведомства.

Проходит проверка, выясняются обстоятельства случившегося.