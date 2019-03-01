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Медаль «За взятие Берлина» продал за 1200 рублей житель Новосибирска

Обвиняемый продал медаль на ярмарке в Дзержинском районе. У мужчины изъяли находившиеся при нем Медали «За трудовое отличие», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

1.03.2019 Фото: Wikimedia Commons Нет комментариев
 
 

Медаль За взятие Берлина продал за 1200 рублей житель Новосибирска
Дознавателем отдела полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 Уголовного кодекса РФ — «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь на ярмарке в Дзержинском районе Новосибирска, незаконно сбыл за 1200 рублей Медаль «За взятие Берлина». Мужчина был задержан и доставлен в полицию, а медаль – изъята и направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области на исследование, подтвердившее подлинность награды. Также у подозреваемого сотрудниками полиции были изъяты находившиеся при нем Медали «За трудовое отличие», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Дальнейшая судьба изъятых наград также будет определена в судебном порядке.

Источник: МВД России


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