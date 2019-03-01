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Поймали под вымышленным именем главаря ОПГ из Новосибирска

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После очередного преступления бандит скрылся с места преступления. Его объявили в федеральный розыск, но нашли только спустя 6 лет поисков.

1.03.2019 Фото: 54.мвд.рф Нет комментариев
 
Поймали под вымышленным именем главаря ОПГ из Новосибирска

Обвиняемому инкриминировали три статьи уголовного кодекса

Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ (Бандитизм), ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража), ч. 4 с. 162 УК РФ (Разбой), ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство), ч. 3 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия).

Деятельность банды была пресечена в декабре 2010 года. Пятерых ее участников в момент совершения ими очередного разбойного нападения задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке спецназа полиции. Главарь банды, которому удалось скрыться, был объявлен в федеральный розыск.

В январе 2016 г. разыскиваемый был задержан сотрудниками полиции на территории Кемеровской области по подозрению в совершении квартирной кражи, однако при задержании предъявил поддельный паспорт на чужое имя. Подозреваемый был осужден за совершение кражи и помещен в исправительное учреждение. В дальнейшем, в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с ГУФСИН России по Кемеровской области, было установлено, что осужденный отбывает наказание под чужим именем и в действительности является находящимся в федеральном розыске главарем банды. Как выяснили сотрудники полиции, 39-летний житель Новосибирска, разыскиваемый на протяжении 6 лет, скрывался под разными именами на территории Новосибирской, а затем и Кемеровской области. В соседнем регионе злоумышленник организовал еще одну преступную группу, специализирующуюся на квартирных кражах.

В ходе расследования уголовного дела был проведен большой объем работы по установлению в действиях обвиняемых признаков совершения преступлений в составе организованной вооруженной группы (банды). Всего в ходе документирования преступной деятельности фигурантов доказана их причастность к 11 эпизодам преступной деятельности на территории Новосибирска. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли в автомобилях злоумышленников и по местам их жительства боевой и травматический пистолеты, обрез охотничьего ружья, патроны, две рации, наручники, резиновые палки.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Новосибирский областной суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Источник: 54.мвд.рф


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