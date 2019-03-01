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Фекалии полностью исчезли из ванн и унитазов двухэтажки в Бердске

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Фекалии полностью исчезли из ванн и унитазов двухэтажки в Бердске

Теперь жители первого этажа могут спокойно жить, не вычерпывая по несколько ведер зловонных нечистот. Остался вопрос по сносу проблемного дома.

1.03.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
Фекалии полностью исчезли из ванн и унитазов двухэтажки в Бердске

Чистая сантехника в доме №10А по ул. Комсомольской в квартире Валентины Иосифовны

Валентина Шестакова с благодарностью встретила сегодня, 1 марта, корреспондента «Курьер. Среда. Бердск». И показала чистую сантехнику — без фекальных вод, которые до недавнего времени постоянно стояли в ванне и унитазе из-за проблем с канализацией.

Напомним, 22 февраля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась пенсионерка, проживающая в доме №10А по ул. Комсомольской. Квартиру 79-летней Валентины Иосифовны на первом этаже в очередной раз затопили фекалии из канализации. Нечистоты стояли в ванне и унитазе, зловоние распространилось по всем комнатам.
По словам бердчанки, на протяжении пяти лет ее и соседей затапливает канализационными стоками. УК меняется каждый год и ничего не делает для того, чтобы исправить неполадки в канализационной системе. За последние годы во дворе побывали две комиссии, приезжал мэр и депутат, но проблемы жителей дома так и не решили. Единственное, что сделали — вызвали сантехников и признали дом годным для проживания, отметила бердчанка. Семь домов, которые находятся рядом, комиссия признала аварийными, но проигнорировала двухэтажку №10А.

По информации муниципального Комбината бытовых услуг, подпор на квартале, вызвавший застой канализации, устранен. При возникновении подобных инцидентов собственникам домов, находящихся на непосредственном управлении, необходимо обращаться по телефонам аварийно-диспетчерской службы КБУ: 5-05-17, 2-86-85 круглосуточно.

— Потопов больше не случалось. Если ведро воды вылить в ванну, то она моментально стекает. Даже и не верится! — радуется пенсионерка.

27 февраля начальник отдела общественных связей и информации пресс-центра мэрии Бердска Анна Чекмазова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что многоквартирный жилой дом по адресу: Бердск, ул. Комсомольская, 10А находится на непосредственном способе управления с 30 января 2019 года.

Чиновники сообщили, что собственники двухэтажки в Межведомственную комиссию с заявлением о признания жилого помещения непригодным для проживания не обращались. Однако Валентина Шестакова утверждает обратное.

— Заявления в комиссию о признании дома аварийным мы точно писали и не известно, куда они пропали. Жители дома информировали о проблемах в своих квартирах и подавали заявку в программу по сносу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Иосифовна.


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