Контактный зоопарк запретят размещать в торговых центрах Бердска

В 2020 году вступит в силу закон, запрещающий размещение контактного зоопарка в торговых центрах. Сегодня в центре Бердска открылся подобный зоопарк. Более 50 экзотических животных можно не только увидеть, но и погладить.

По мнению дрессировщика зоопарка из Санкт-Петербурга Павла Неклюдова, не каждый маленький город может себе позволить зверинец, в котором будут соблюдаться все нормы и правила. Он за то, чтобы они продолжали путешествовать и маленькие дети могли порадоваться животным:

— Не все могут себе позволить дома держать енота или попугая. А тут они могут прийти, потрогать, познакомиться с животным. Ручку ему пожать, — подчеркивает он.

Автор видео Елена Белоусова



Владельцы зоопарка тщательно следят за условиями содержания животных. Крокодилу по кличке Чебурашка покупают бутилированную воду. От хлорированной у рептилии выпадают зубы. Поэтому Павел против того, чтобы в обычных квартирах заводили экзотических животных.

— Вы завели крокодила и прочитали в интернете, что его нужно кормить тем-то: это написал один человек о своем животном — как он его кормит, как его воспитывает. А ваш крокодил не станет это воспринимать, потому что возраст не тот, температура не та в аквариуме, нет ультрафиолетовой лампы, нет чистой воды… Если человек не подготовлен, животному тоже очень больно бывает, — рассказал дрессировщик.

Горожане с удовольствием рассматривают и гладят животных. Кому-то нравятся любопытные обезьяны, другим по душе милые кролики.

Родители ребятишек, пришедших в зверинец, считают, что в Бердске нужен зоопарк, пусть не такой большой, как в Новосибирске.

-У моей пятилетней дочки аллергия, мы не можем кошку завести. А тут она и морскую свинку погладила и поздоровалась за лапку с обезьяной. Эмоций масса! — поделилась посетительница Светлана.

Автор видео Елена Белоусова

