Безысходность: У матери с тремя детьми есть лишь 5000 рублей на съемную комнату в Бердске

Дети бердчанки получили от читателей «Курьер. Среда. Бердск» на Новый год сладкие подарки и кучу игрушек
Плачет от безысходности мама троих детей в Бердске.
— Когда мы заселялись в комнату в общежитии, хозяйка говорила, что сдает жилье надолго. Меня все устраивало. Ведь в комнате были все предметы первой необходимости. У нас самих ничего нет. А буквально на днях хозяйка заявляет, что нам нужно съезжать, мол, она сама будет переезжать в эту комнату. Говорит, что могу пожить еще две недели. Но если я заплачу за эти две недели, то у меня не будет денег, чтобы снять другое жилье. Сейчас у меня есть 5000 рублей. Я уже искала комнату, но все, что смотрела, нам не подходит — предлагают пустое жилье. Помогите мне ради Бога найти комнату, я не знаю, что мне делать, — рыдала в трубку 28 февраля бердчанка Люба.
Читатели «Курьер. Среда. Бердск» уже помогали семье Любы. Накануне 2019 года. Для ее трех деток, 7-летней Сабины, 6-летнего Феди, 3-летней Ланы, они передали сладкие новогодние подарки, мешок с конфетами, кучу игрушек, канцелярские принадлежности. А их маме — два комплекта постельного белья. И дети, и их мама от всего сердца поблагодарили благотворителей.
Детей Люба воспитывает одна. Женщина сбежала от мужа. Когда ее спросили, бил ли ее супруг, Люба опустила глаза и призналась: «Все бывало». И было время, когда ей с детьми не было где жить и что поесть. Помогли добрые люди. На некоторое время Любу с детками приютили неравнодушные бердчане, а затем помогли снять жилье в общежитии.
Чтобы содержать семью, Любе приходится трудиться на двух работах днем и ночью. Половина ее заработка уходит на оплату жилья. Семья еле сводит концы с концами.
У Любы в районном центре осталось жилье — небольшой домик, приобретенный на средства материнского капитала. Но она не может его продать, чтобы купить хотя бы небольшую комнатку в общежитии для своей семьи. Люба рассказала, что ходила в риэлторскую контору, и с нее за помощь в продаже запросили 50 000 рублей. Ей такие деньги взять негде. Она была бы очень признательна, если кто-нибудь помог бы ей продать жилье.
Люба заботливая и любящая мама. Ее дети ухоженные и воспитанные. И помощь, оказанная этой семье, пойдет только во благо.
Если вы готовы помочь Любе найти жилье или продать дом, звоните по телефону редакции «Курьера»: 3-00-10.
Есть возможность оказать материальную поддержку, можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям.
Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.
№4276844019091537 (для Любы)
Низкий поклон!
На карту перечислили деньги:
Евгений Анатольевич — 200 рублей. Спасибо!
Аноним — 500 рублей. Спасибо!
Наталья Юрьевна — 100 рублей. Спасибо!
Аноним — 1000 рублей. Спасибо!
Аноним — 500 рублей. Спасибо!
Полина Геннадьевна — 100 рублей. Спасибо!
Юлия Анатольевна — 100 рублей. Спасибо!
Александр Юрьевич — 2000 рублей. Спасибо!
Сергей Анатольевич — 100 рублей. Спасибо!
Игорь Михайлович — 200 рублей. Спасибо!
Андрей Иванович — 200 рублей. Спасибо!
А что говорят социальные службы? Должна же быть какая-то помощь…
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Я вас умоляю… Одна мадам уже выразило отношение чиновников к детям фразой, что государство вам ничего не должно…
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Одному родителю тащить съем жилья и троих детей невозможно! Город (даже маленький) — это жесткая конкуренция, и работающие мамы (тем более нескольких детей) ее не выдерживают ни при каких условиях.
Уж простят меня, но:
1. Подавать на алименты
2. Переезжать в свой райцентр и жить натуральным хозяйством по большей части.
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Но она не может его продать, чтобы купить хотя бы небольшую комнатку в общежитии для своей семьи. Люба рассказала, что ходила в риэлторскую контору, и с нее за помощь в продаже запросили 50 000 рублей. Ей такие деньги взять негде.
Странно, получается, в райцентре стоит дом, за коммуналку никто не платит? Или он куплен ради обналичивания мат капитала? Риэлтер берет деньги уже после продажи недвижимости. Мутная история, понятно помогать надо, но ….Очень много здесь но и как бы не навредить этой помощью
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Если у детей есть отец (у всех один), то почему он не помогает?
Люба все еще замужем за ним?
Вопросов много….
Любая финансовая помощь в данной ситуации только усугубит проблему: необходимо причину решать.
А Причина простая: в городе без жилья одной с тремя детьми не выжить!
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В социальных службах на зарплату еле хватает, не до помощи, им самим помогать надо. А на средства мат. капитала можно было смело купить жилье в искитиме, в деревне домик теперь не продать, он там никому не нужен.
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Жалко мамочку с детьми. Где отец этих детей, почему должны собирать с миру по нитке, а мужики не несут никакой ответственности за воспитание детей ? Зачем от таких рожать, если они совершенно безответственные ? Какое будущее ожидает данных деток, какое они могут получить воспитание, здоровье и образование ?
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Она решила стать сильной независимой женщиной.
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«Люба заботливая и любящая мама.»
Но безответственная.
Простите ради Бога. Я вот очень люблю детей, но не смогла себе позволить больше одного. Потому что не на что, не куда и т.д.
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Вот абсолютно согласна! Вначале детей рожают ради того, чтобы получить материнский капитал и статус многодетных, потом — помогите моим детям… Ну мозги то должны быть хоть малейшие. Любая здоровая женщина может рожать каждый год, только умные мозги включают вовремя, а безответственные только на чужих людей надеются. Детей жалко, потому как их никто не спрашивал, когда рожали и ничего им в этой жизни хорошего не светит… Вообще не понимаю, чем дети многодетных семей отличаются от других семей!
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мне тоже интересно, контрацептивы — не не слышали……каждые три года рожать. бедные дети
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может им вещами помочь?
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