КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-комн. студию 89831261583 Альберт
Продам 1-комн. студию 89831261583 Альберт
продам 2-ю квартиру
Продам 3-ю
Продам 2ку Микр 28 89130110664
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Поймали под вымышленным именем главаря ОПГ из Новосибирска

Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Как Джуно: KFC и McDonalds взяли в кольцо жителей Бердска

Медаль «За взятие Берлина» продал за 1200 рублей житель Новосибирска

Выпавший из окна шуруповерт разбил голову прохожему в Новосибирске

Выселяют известного моржа Виталия Панасюка из социального жилья в Бердске

Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима

Фекалии полностью исчезли из ванн и унитазов двухэтажки в Бердске

Трамп потребовал демонтировать ядерный реактор лидера КНДР

Устроили бой в небе 32 истребителя Пакистана и Индии

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Устроили бой в небе 32 истребителя Пакистана и Индии

В числе военной авиатехники были Су-30 и F16. Индийские пилоты преследовали пакистанские истребители после того, как они сбросили на землю несколько бомб с лазерным наведением.

1.03.2019 Фото: © AP Photo / Aijaz Rahi Один комментарий
 
Устроили бой в небе 32 истребителя Пакистана и Индии

Отношения между двумя странами обострились 14 февраля после террористического акта

В воздушном бою между индийскими и пакистанскими военно-воздушными силами участвовали в общей сложности 32 самолета, среди которых были Су-30 и F16, сообщает телеканал NDTV.

По информации, представленной журналистами, Пакистан поднял в небо восемь американских F-16, по четыре французских Mirage-3 и китайско-пакистанских JF-17 Thunder. Индийская сторона, в свою очередь, применила четыре Су-30МК, пару Mirage 2000 и столько же МиГ-21.

Как отмечается, индийские пилоты преследовали пакистанские истребители после того, как они сбросили несколько бомб с лазерным наведением и едва не уничтожили несколько военных целей вдоль линии соприкосновения в Кашмире.

Отношения между двумя странами обострились 14 февраля после террористического акта, устроенного рядом с колонной индийской военизированной полиции. Жертвами взрыва стали 45 человек.

Ответственность за действия смертника взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

В ночь на 26 февраля самолеты индийских ВВС ударили по базе группировки в пакистанской части Кашмира. Сообщалось, что в результате налета удалось уничтожить порядка 300 боевиков, а также транспорт, оружие и боеприпасы.

Исламабад не согласился с заявлениями Нью-Дели, что целью авиаудара был лагерь террористов, а боевики понесли многочисленные потери.

На следующее утро в Пакистане заявили, что военные сбили два индийских самолета и арестовали двух пилотов.
Однако, по версии Нью-Дели, индийские военные потеряли один истребитель — МиГ-21, при этом они смогли сбить пакистанский самолет. Власти страны также потребовали освободить попавшего в плен пилота.

На следующий день премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что первого марта одного из пилотов освободят и передадут индийской стороне в качестве «мирного жеста».

Вице-маршал авиации Индии Рави Гопал Кришана Капур приветствовал решение Исламабада, однако добавил, что Нью-Дели рассматривает его лишь в русле соблюдения Пакистаном Венской конвенции.

Утром в четверг индийские СМИ со ссылкой на представителя Вооруженных сил подполковника Девендера Ананда сообщили, что пакистанские военные совершили обстрел населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир. По словам подполковника, индийские военные ответили на действия Исламабада, огонь стих примерно через час.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поймали под вымышленным именем главаря ОПГ из Новосибирска Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск» За 2018 год сибирские пользователи мобильного приложения «Госуслуги» подали 1,4 млн заявок

(1) Комментарий

  1. АнтиЯ

    Интересно, когда они жахнут, ээх надо жахнуть, надо….

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика