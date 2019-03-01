Устроили бой в небе 32 истребителя Пакистана и Индии

В воздушном бою между индийскими и пакистанскими военно-воздушными силами участвовали в общей сложности 32 самолета, среди которых были Су-30 и F16, сообщает телеканал NDTV.

По информации, представленной журналистами, Пакистан поднял в небо восемь американских F-16, по четыре французских Mirage-3 и китайско-пакистанских JF-17 Thunder. Индийская сторона, в свою очередь, применила четыре Су-30МК, пару Mirage 2000 и столько же МиГ-21.

Как отмечается, индийские пилоты преследовали пакистанские истребители после того, как они сбросили несколько бомб с лазерным наведением и едва не уничтожили несколько военных целей вдоль линии соприкосновения в Кашмире.

Отношения между двумя странами обострились 14 февраля после террористического акта, устроенного рядом с колонной индийской военизированной полиции. Жертвами взрыва стали 45 человек.

Ответственность за действия смертника взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

В ночь на 26 февраля самолеты индийских ВВС ударили по базе группировки в пакистанской части Кашмира. Сообщалось, что в результате налета удалось уничтожить порядка 300 боевиков, а также транспорт, оружие и боеприпасы.

Исламабад не согласился с заявлениями Нью-Дели, что целью авиаудара был лагерь террористов, а боевики понесли многочисленные потери.

На следующее утро в Пакистане заявили, что военные сбили два индийских самолета и арестовали двух пилотов.

Однако, по версии Нью-Дели, индийские военные потеряли один истребитель — МиГ-21, при этом они смогли сбить пакистанский самолет. Власти страны также потребовали освободить попавшего в плен пилота.

На следующий день премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что первого марта одного из пилотов освободят и передадут индийской стороне в качестве «мирного жеста».

Вице-маршал авиации Индии Рави Гопал Кришана Капур приветствовал решение Исламабада, однако добавил, что Нью-Дели рассматривает его лишь в русле соблюдения Пакистаном Венской конвенции.

Утром в четверг индийские СМИ со ссылкой на представителя Вооруженных сил подполковника Девендера Ананда сообщили, что пакистанские военные совершили обстрел населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир. По словам подполковника, индийские военные ответили на действия Исламабада, огонь стих примерно через час.

Источник: РИА Новости