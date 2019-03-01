В вымогательстве подозревает защита ключевого свидетеля по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

Защита одного из фигурантов уголовного дела о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске заявила о возможном вымогательстве денег у их подзащитного со стороны ключевого свидетеля обвинения Сергея Орлова.

Сергей Гиревой, адвокат Владимира Дыненкова, гендиректора МК «Сибиряк», обвиняемого в пособничестве экс-директору КБУ Александру Кожину по снижению суммы долга до 380 тыс. рублей, готовится в одном из следующих судебных заседаний вернуться к этой теме. Тогда, когда продолжится допрос Орлова, бывшего коммерческого директора муниципального Комбината бытовых услуг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Гиревой еще в конце декабря 2018 года сделал заявление для прессы: Сергей Орлов вымогал у Дыненкова деньги, за то, чтобы снизить задолженность ЗАО «МК Сибиряк» перед бердским Комбинатом бытовых услуг за якобы незаконную врезку в трубопровод холодной воды и канализацию. Адвокат подчеркнул, что уголовное дело изначально имело некий политический окрас, предположив, что «нынешний глава кому-то неугоден».

— Дыненков обратился к мэру Бердска по создавшейся ситуацией и просил защиты в установленном законом порядке от произвола сотрудников КБУ. В ходе судебного заседания будут оглашаться все материалы, в том числе показания свидетелей, показания самого Орлова по данному вопросу. В настоящее время следственным отделом СКР по Бердску доказательства, связанные с действиями Орлова, выделены в отдельный материал, который направлен для проведения уголовно-процессуальной проверки в Центральный район, в отдел МВД, — рассказал Сергей Гиревой журналистам после заседания 25 декабря.

Защитник не назвал точную сумму, которую якобы вымогал Орлов у Дыненкова, но подчеркнул, что речь идет о миллионах рублей.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в возбуждении уголовного дела против Орлова по факту вымогательства отказано. Но защита Дыненкова уже начала задавать вопросы ключевому свидетелю относительно его встречи в офисе гендиректора МК «Сибиряк». И намеревается возобновить расследование. И надеется, что это сможет послужить для подсудимых если не оправданием, то смягчающим обстоятельством.

В судебном заседании 27 февраля Сергей Гиревой в ходе допроса поинтересовался, когда и как Дыненков пригласил Орлова на встречу.

— Это было осенью, наверное… Вероятнее всего, после первой проверки. Судя по всему, до второй. По телефону позвонил. Не помню, что сказал, пригласил к себе в офис, — ответил Сергей Орлов.

Он рассказал, что приехал к Дыненкову на личном автомобиле в рабочее время.

— Чем занимались? — новый вопрос адвоката.

— В смысле? — ответный вопрос Орлова. — Обсуждали комсомольские дела, угостил кофе, пообщались, посмотрели фотографии — спортивные и комсомольские. И все.

— Просто приехали посмотреть фотографии?

— Частично пообщались…

— О чем?

— На произвольные темы. Ни о чем практически. Я думал, что мы будем обсуждать договор. Но мы его не коснулись. Потом проводил… Там клиника рядом была, куда я раньше ходил. Это тоже обсудили. У меня не было неприязненных отношений…

Встреча длилась, по словам Орлова, минут 20. В офис заходила женщина — кофе принесла, в приемной сидел мужчина. В помещении, где они сидели, никого не было. Как ответил адвокату Орлов, после этого они с Дыненковым не созванивались.

— Были какие-то непонятные звонки от Дыненкова. Типо: мы будем действовать, как с вами договорились? Провокационные звонки были после встречи. Я сказал, что он берега попутал. Я не продолжал эти разговоры. Я понимал, что разговор может быть записан. Потом я уже не стал брать трубку, — рассказал Орлов.

После этого он, говорит, встречался с Дыненковым на совещании. А затем самого Орлова отстранили от деятельности. Между тем, бывший коммерческий директор КБУ переслал Дыненкову по электронной почте три варианта расчетов долгов МК «Сибиряк» с разными суммами — 7, 14 и 170 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». О чем он сейчас сожалеет.