2000 рублей будет стоить изготовление автономера с 1 августа 2019 года

ФАС предложила тарифы на изготовление автомобильных регистрационных знаков.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет установить тарифы на изготовление номеров — 2 тыс. руб. за комплект для автомобилей и 1,5 тыс. руб.— для мотоциклов. Цена на свидетельство о регистрации составит от 500 до 1,5 тыс. руб. Тарифы начнут действовать с августа 2019 года для частных изготовителей — именно у них граждане будут печатать госзнаки, ГИБДД выдавать их больше не будет. Производители по предложенным ФАС тарифам работать откажутся, и водители во многих регионах не смогут получить номера, опасаются эксперты.

ФАС разместила на regulation.gov.ru проект приказа, которым будут установлен предельный тариф на изготовление автомобильного номера — 2 тыс. руб., мотоциклетного или тракторного — 1,5 тыс. руб., номера типа «транзит» — 200 руб. Цена печати свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) составит от 500 до 1,5 тыс. руб.

Тарифы вступят в силу 4 августа 2019 года — вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств» (“Ъ” рассказывал о нем неоднократно) и другими связанными с ними приказами и постановлениями. Автовладельцев ждет целый ряд нововведений: при покупке машины в автосалоне не надо будет ехать в ГИБДД за номерами (их напечатают прямо у дилера), а при регистрации машины в Госавтоинспекции новому собственнику присвоят набор из букв и цифр — саму металлическую пластину нужно будет заказать у частного изготовителя. Для них ФАС и установит предельный тариф.

Для граждан цена на изготовление номера в ГИБДД (в виде госпошлины) и сегодня составляет 2 тыс. руб.— для них поменяться по идее ничего не должно. Тем не менее опрошенные “Ъ” эксперты говорят о существенных рисках, которые могут возникнуть в результате применения тарифов и нового закона. В некоторых регионах гражданам будет негде изготовить госзнак, считает глава Союза производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств (объединяет 26 компаний) Людмила Шерстнева. В некоторых местах, например в Якутии, на Чукотке или в отдаленных районах Подмосковья (Талдом, Серебряные Пруды), регистрационные подразделения ГИБДД в течение месяца выдают всего 40–50 номеров, но они закупаются МВД централизованно и заранее. С августа этим будут заниматься частники, но для них это экономически невыгодно, поясняет госпожа Шерстнева. Для изготовления госзнаков нужно получить разрешение в ГИБДД (более 100 тыс. руб. за одно свидетельство, позволяющее печатать один тип знаков, а всего их 27), закупить пресс-оборудование (от 2 млн до 4,4 млн руб., в зависимости от типов номеров). Также нужно платить зарплату сотрудникам, оплачивать коммунальные расходы, услуги охраны.

Всего в России, по оценкам союза, около 300 изготовителей регистрационных знаков, причем подавляющее их большинство печатают номера только автомобильные.

Опасения госпожи Шерстневой разделяет и директор ООО «Знак» (крупный производитель номеров, поставщик ГИБДД) Денис Алешин. По его словам, в России насчитывается почти 1,3 тыс. регистрационных подразделений ГИБДД (ежегодно они совершают более 12 млн регистрационных действий), рядом с 45% из них работают фирмы, где граждане могут напечатать дубликаты номеров. «Чтобы открыть официальный пункт изготовления по новым правилам, у них должно быть специальное помещение, охрана, сейф. Традиционные «палатки» у подразделений с августа будут запрещены. Предположим, часть из них аккредитуются, став изготовителями госрегзнаков,— говорит он.— Но что будет в тех местах, где бизнес не станет этим заниматься?

Человек выйдет из ГИБДД с документами, а номер ему будет напечатать негде. При этом ехать без номеров нельзя — могут лишить прав».

Людмила Шерстнева обращает внимание, что по закону «О государственной регистрации транспортных средств» у салонов и дилеров нет полномочий по изготовлению СТС, непонятно, на основании чего ФАС хочет установить тарифы для этих целей. Этому, по сведениям “Ъ”, крайне удивились и в ГИБДД России (там уже ознакомились с проектом приказа): изготовление СТС не планировалось передавать автосалонам. Возможно, в ФАС хотели установить цены на транспортные услуги (забрать свидетельство из ГИБДД и привезти клиенту), но неправильно сформулировали норму, предполагает эксперт по регистрации автомобилей Борис Ионов.

Цена услуги постановки новой машины на учет без посещения ГИБДД (законом она пока не предусмотрена, но оказывается некоторыми компаниями) иногда достигает 15 тыс. руб., говорит руководитель проектов по бизнес-процессам группы компаний «Автоспеццентр» Константин Авакян: если цены будут официальные и существенно меньше, то для потребителя это «большой плюс». «С другой стороны, предложенный ФАС тариф не подразумевает гибкости в отношении автодилеров, которые могли бы быть заинтересованы в получении аккредитации в качестве регистратора,— отмечает господин Авакян.— Это означает долгую окупаемость затрат на получение заключений и закупку необходимого оборудования». Минимальная его стоимость составляет более 700 тыс. руб., говорит он. «Безусловно, это разовое вложение, которое будет осуществлено всеми крупными игроками рынка,— добавляет господин Авакян.— Но для небольших компаний, ввиду низкого объема продаж, срок окупаемости может составить не один год».

Источник: Ъ